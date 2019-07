Procon Campo Grande promove ação de conscientização ao atendimento preferencial às pessoas com TEA

A Lei Municipal 5.917/17, torna obrigatório o atendimento preferencial às pessoas com Transtorno Específicosctro Autista nos estabelecimentos públicos e privados do município de Campo Grande.

O Procon Campo Grande realizará ação de conscientização visando o cumprimento da Lei, destacando que seu descumprimento pode acarretar ao fornecedor uma multa fixada em R$ 800,00 (oitocentos reais), com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em caso de reincidência.

“Ha de ser respeitado o direito em todas as suas facetas, independentemente do aspecto especial que possua o seu destinatário. Nesse viés, o respeito aos portadores de TEA (Transtorno Espectro Autista), recebe do Procon Municipal, uma atenção, toda ela especial, para que a Lei seja cumprida, o direito respeitado, e as pessoas tratadas condignamente”. Pontua o Subsecretário Valdir Custódio.

É importante lembrar que é obrigatório aos estabelecimentos públicos e privados inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do TEA. O símbolo a ser inserido nas placas de atendimento prioritário refere-se ao constante no anexo único da presente lei, o qual é representado por uma fita feita de peças de quebra-cabeças coloridas, que representa o mistério e a complexidade desta patologia.

De acordo com o psicólogo Rodrigo Batista Torraca, antigamente o diagnóstico fechado de “autismo” limitava inclusive o tratamento, quando se mudou o termo para o TEA, isso deu inúmeras possibilidades, até mesmo de entendimento quanto ao que se refere o transtorno. “Há um leque enorme de características e graus relacionados ao autismo e é nesse sentido o uso do termo ´espectro` (amplitude, intensidade)”.

Rodrigo comenta ainda que é imprescindível o atendimento preferencial às pessoas com TEA “São tantas caraterísticas diferentes dentro do próprio espectro que não conseguiríamos numerar todas, sabemos que o atendimento em órgãos públicos é, muitas vezes, demorado e a pessoa com TEA não dá conta de tantos estímulos ao mesmo tempo, uns não processam o toque, outros são hipersensíveis a sons, não compreendem sinais, que para pessoas neurotípicas (que não tem TEA) seriam simples. Por exemplo: fazer um sinal de PARA, feito com a mão espalmada, a pessoa com TEA entende como um gesto quantitativo, como se estivesse mostrando-lhe o número cinco. Esses estímulos podem ser extremamente nocivos e desconfortáveis para a pessoa com TEA e priorizar o atendimento, diminuindo o tempo de espera seria de extrema ajuda na diminuição desse desconforto”.

A Pedagoga, Psicopedagoga, e Neuropsicopedagoga, Especialista em Educação Especial e Avaliação Precoce no Rastreio do Autismo, Cristiane Alcantara, que tem um filho de 8 anos portador de TEA, disse que Campo Grande já melhorou muito, mas possui muitos pontos a serem melhorados. “Tem lugares que entro na fila de prioridade, quando estou com ele, além de olharem torto a caixa pergunta, qual sua prioridade? é preciso pegar o laudo e provar. Daí ficam sem graça. Em Campo Grande, está avançando, mas falta muita qualificação, principalmente pela associação comercial, os comerciantes precisam preparar seus funcionários quanto à legislação e direitos de ambas as partes”.

Comentários