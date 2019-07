Procon Campo Grande e FM UCDB realizam o Agir Regional na Moreninha IV com mais de 600 atendimentos

A Escola Municipal José Mauro Messias da Silva no bairro Moreninha IV, foi contemplada na manhã do último sábado, 29, com o AGIR Regional. O PROCON Municipal (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor) em parceria com a FM UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) realizou a primeira edição do projeto, que contou com renegociação de dívidas, cursos de geração de renda, exames de mamografia e preventivo, palestras, vacinação e doação de cães e gatos, Concurso de Cantores Mirins, entre outras atrações.

“Queremos agradecer a presença de todos, estou muito feliz em ser o anfitrião, pois, a nossa escola foi a primeira a receber esse projeto que só tem a acrescentar para comunidade”. Disse Daniel Ávalos Aguero, diretor da escola.

O AGIR Regional é uma iniciativa diferente, o Procon Campo Grande visa a educação financeira e a conscientização do consumidor . “Nós vamos estender para comunidade um atendimento que não é trivial, mas pertence ao Procon. Se nós soubermos auxiliar a política do consumo à consciência do que fazer para desperdiçar menos, estaremos auxiliando o consumidor a melhorar a sua vida, essa é uma missão do Procon”. Comenta o Subsecretário Valdir Custódio.

Pensando na conscientização do consumidor, e na geração de renda, o Projeto de Extensão e Curso da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), juntamente com a ACIESP (Associação de Capacidade de Economia Solidária do Povo) e as “Mãezinhas do Coração”, estiveram presentes no evento ministrando cursos gratuitos. A comunidade agradeceu a oportunidade de qualificação, a dona de casa Antônia Lopes da Silva de 53 anos participou do curso de bolo de pote e saiu muito satisfeita com o resultado. “Agora eu já posso até fazer para vender e conseguir uma renda extra, adorei fazer o curso, foi muito legal mesmo”. Disse Antônia exibindo seu certificado de participação.

Para Edmara Martins, Coordenadora do Projeto de Extensão e Cursos, a iniciativa do Procon Campo Grande é ótima, pois, possibilitou aproximar a comunidade de coisas simples que antes pareciam sem importância. “São cursos simples que ensinam, por exemplo, o reaproveitamento de alimentos, mas longe da prática parece muito difícil, hoje presenciei várias pessoas satisfeitas e já fazendo planos, para praticar e fazer renda com o que foi ensinado aqui”.

O projeto também contou com parceiros para renegociar dívidas, o princípio do AGIR (Ação de Gestão de Inadimplência para Regularização), é o encaminhamento para agilização de cada situação pendente, ou seja, é uma maneira rápida que o Procon CG criou para o consumidor negociar suas dívidas. “Só no AGIR, o consumidor consegue condições exclusivas para negociar suas dívidas em qualquer Estado do Brasil”. Disse o Subsecretário.

Além das empresas Energisa consultando débitos e fazendo o credenciamento para contemplação das 5 geladeiras do Programa Eficiência Energética, e à águas com atendimento e tarifa social, a Defensoria Pública também esteve presente. De acordo com Homero Medeiros, Coordenador de Núcleo ao Consumidor da Defensoria Pública, as pessoas estão procurando mais atendimento. “Nem sempre as pessoas sabem para que serve um defensor público, mas a demanda tem aumentado e hoje ,por exemplo, tivemos muitos atendimentos.

No ônibus da CASSEMS (Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul), foram realizados preventivos e mamografias. Em parceria com a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) através da CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), as crianças se divertiram com as doações de cachorrinhos, gatinhos, e vacinação do seu cachorro de estimação.

O Diretor Presidente da FM UCDB, Padre João, comentou sobre a importância do AGIR Regional e da parceria com o Procon Campo Grande. “Falando como a bíblia nos ensinou, com os cursos estamos lançando as sementes, agora basta cada pessoa, plantar de alguma maneira. Aprender uma profissão nova abre horizontes, e nós estamos dispostos a ajudar a quem precisa, o AGIR, é sair da nossa zona de conforto e ir até as pessoas. Todos temos os mesmos objetivos, ajudar o próximo”.

Essa foi a primeira edição do AGIR Regional, a meta do Procon Campo Grande é atingir todas as regiões da Capital levando as parcerias e os eventos atrativos à comunidade. “O nosso Procon tem como princípio, reprimir, educar e informar o consumidor, e vamos levar essas informações a quem precisa”. Finalizou Valdir Custódio.

Comentários