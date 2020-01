Principais lançamentos da Netflix para janeiro

2020 começou animado para Netflix. Já no primeiro dia, a plataforma anunciou que adicionou mais três filmes de Harry Potter no catálogo. Devido a comoção dos fãs, o assunto virou até o mais comentado do Twitter no Brasil. Agora, os assinantes podem ver Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1 e Parte 2

Aproveitando o momento, a Netflix ainda divulgou outros lançamentos de destaque em janeiro, tanto de filmes quanto séries.

Séries que chegam ao fim

Duas séries chamam atenção em janeiro – com ambas chegando ao fim. A primeira é Anne With An E, que lança a 3ª e última temporada em 3 de janeiro.

Já a segunda que chega ao fim e também é popular na plataforma é Bojack Horseman. A animação terminará com a 6ª temporada.

Para tristeza dos fãs, Bojack Horseman já chega com a Parte B da temporada final no dia 31 deste mês.

Com as despedidas, os assinantes já podem começar a procurar novas séries – estreias é que não faltam em janeiro. Entre elas: Drácula e Ragnarok.

Confira os lançamentos destacados pela Netflix abaixo.

