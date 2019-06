Hoje é o primeiro dia do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande

PÚBLICO VAI ARRASTAR O PÉ COM MAX E GABRIEL, LAÇO DE OURO E MANUTTI

A festança mais tradicional da Capital começa nesta quinta (13), a partir das 18h, e o público presente vai arrastar o pé até não aguentar mais na 17ª Edição do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, na Praça do Papa.

Os shows estão previstos para começarem às 19h com a dupla campo-grandense Max e Gabriel. Com 15 anos de carreira e um CD gravado, o “De Tudo Um Pouco”, o público confere justamente um mix de estilos no palco.

“Vamos tocar modão, música sul-mato-grossense, bailão, com sucessos de duplas como Jorge e Mateus, João Neto e Cristiano, por exemplo. Vamos também tocar nossas músicas autorais ‘Comigo Não’ e ‘Saia Curta’”, explica Max.

Depois é a vez do grupo mais baileiro da cidade, o Laço de Ouro, que conta com sete CDs gravados e mais de 13 anos de carreira. O grupo que já teve parcerias com Alex e Yvan, Minuano e Xandy Côrrea apresenta os sucessos “Locomotiva do Bailão”, “Faz o L”, “Fazendeiro Mesmo” e “Bailão do Laço”.

Quem encerra a primeira noite da festança é o sertanejo Manutti. Nascido no interior de Mato Grosso do Sul, reproduz um estilo de sertanejo mais jovem e anima a galera com os sucessos “Gasto e Nem Ligo”, “Terra do Nunca” e “Mesa 12”. Com apenas quatro anos de carreira, o rio brilhantense mais bruto de Mato Grosso do Sul conta com um disco gravado e dois DVDs, e seu hit mais bombado do momento é o “Só Jesus na Causa”, com parceira de Diego e Victor Hugo.

Comentários