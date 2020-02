PRF apreende maconha com passageiros de ônibus

A primeira foi durante a tarde, no km 734 da BR 163 em Coxim (MS), quando a equipe de policiais rodoviários federais fiscalizava um ônibus de viagens interestaduais que fazia a linha Foz do Iguaçu/PR – Alta Floresta/MT. Um dos passageiros do ônibus, de 22 anos, demonstrou um demasiado nervosismo com a entrevista dos policiais e deu respostas contraditórias, dizendo que possuía apenas a mala do bagageiro externo. Entretanto, após verificação, foi constatado que o homem dispunha de duas bagagens vinculadas à poltrona dele e nelas os agentes descobriram 18 (dezoito) tabletes de maconha, que totalizaram 13 kg (treze quilos) do entorpecente.

O homem declarou ter recebido a droga em um posto de gasolina em Ponta Porã/MS e mais R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para realizar o transporte do ilícito até Cuiabá (MT). Ele foi encaminhado, juntamente com a droga, para a Polícia Civil de Coxim/MS.

Já a segunda apreensão foi à noite no km 612 da BR 163 em São Gabriel do Oeste/MS. Durante fiscalização em um ônibus de viagem interestadual que fazia a linha Campo Grande (MS) – Rondonópolis (MT), os agentes entrevistaram duas passageiras, de 20 e 21 anos, que também afirmaram não possuir malas no bagageiro externo, e que se apresentaram bastante nervosas com a entrevista policial. Foi verificado que havia duas bagagens vinculadas às poltronas delas, contendo 18 tabletes de maconha, que somados totalizaram 29,5 kg.

Uma das suspeitas disse que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) para realizar o transporte ilegal até Rondonópolis/MT. As envolvidas foram encaminhadas à Polícia Civil de São Gabriel do Oeste/MS.