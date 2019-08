PRF apreende 230 kg de maconha na BR-267

NOVA ALVORADA DO SUL/MS (Correspondente) – A PRF apreendeu na tarde de quinta-feira (29) 230 kg de maconha em veículo roubado, após tentativa de fuga do motorista, em Nova Alvorada do Sul/MS. No km 240 da BR-267, a equipe deu ordem de parada a um VW/GOL, placas de São José do Rio Preto/SP. O motorista não respeitou à ordem e empreendeu fuga. Foi realizado o acompanhamento tático. Após alguns quilômetros, o veículo parou no acostamento e os dois envolvidos foram detidos em flagrante.

Foram descobertos no banco traseiro e no porta-malas a droga. Além disso, em fiscalização minuciosa, constatou-se que o veículo estava com placas trocadas e possuía um registro de roubo realizado em Várzea Grande/MT, em agosto de 2013.

O motorista (19), e o passageiro (16), afirmaram terem pego o veículo em Amambaí/MS e iriam até São Paulo/SP. Os dois não quiseram informar quanto receberiam pelo transporte da droga.

Os envolvidos, o veículo e o ilícito foram encaminhados à Polícia Civil do Município do. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Comentários