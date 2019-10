Previsão do Tempo: Quinta com possibilidade de chuva e calor de 42°C

O clima típico da primavera, com instabilidades no tempo prevalece sobre Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (17.10). A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde nas regiões sul e sudoeste. Para as demais áreas tempo claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no final do dia.

Os termômetros podem bater os 42°C no Estado, favorecendo queda nos índices de umidade relativa do ar que pode chegar aos 25% neste dia. Durante a manhã o clima será ameno, com 19°C de temperatura e umidade do ar em 85%.

Na Capital as condições climáticas são de tempo claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no final da tarde. O destaque para Campo Grande é o calor que pode bater os 36°C nesta quinta. A temperatura mínima prevista será de 23°C durante a manhã. Os índices de umidade do ar podem variar entre 50% e 25%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

