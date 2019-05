Preso autor de homicídio de motorista de aplicativo na Capital

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (16) Igor César de Lima de Oliveira (22) acusado do homicídio do motorista de aplicativo Rafael Baron (24), morto a tiros na noite de segunda-feira (13), no Jardim Campo Nobre, na Capital. Após o crime, Igor fugiu, mas foi identificado e preso por Policiais do GOI. De acordo com o delegado Dr. Ricardo Meirelles, da 5ª Delegacia, após a identificação do suspeito, os investigadores entraram em contato com a família do rapaz. Eles fizeram um acordo e Igor acabou preso no escritório do advogado de defesa, na região central de Campo Grande.

DEPOIMENTO

Segundo o delegado, num primeiro momento, Igor revelou que ficou descontrolado durante uma crise de ciúmes. Ele teria julgado inapropriado a postura e comportamento da vítima durante conversa com a sua esposa. Ainda segundo o delegado, o suspeito disse que deu dois tiros no motorista porque o revólver, de calibre 38, estava municiado com apenas duas balas.

