Presidente Mansour é homenageado com Diploma Amigo do Comando Militar do Oeste

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche, viveu momento ímpar e de muita emoção, na manhã de terça-feira (19). Diante de tropas militares, foi o único agraciado com Diploma Amigo do Comando Militar do Oeste (CMO). A honraria foi entregue em solenidade militar em alusão ao Dia da Bandeira, realizada no Forte Pantanal, em Campo Grande.

O Diploma Amigo do Comando Militar do Oeste tem o objetivo de homenagear pessoas e instituições que, por suas ações, cooperam eficazmente para o desenvolvimento das atividades do Comando Militar do Oeste ou que contribuem para o fortalecimento dos laços de amizade e integração entre o Exército Brasileiro e a sociedade. Constitui honraria a ser conferida a militares e civis como reconhecimento aos relevantes serviços prestados às Organizações Militares.

Em nome de toda a advocacia e emocionado, o Presidente agradeceu a homenagem. “Foi um momento marcante e muito especial pelos trabalhos que desenvolvemos em prol da sociedade, irmanados com grandes instituições, como o Exército Brasileiro que dá sustentação ao estado democrático de direito. Me sinto muito honrado por esta homenagem no Dia da Bandeira. Representa o prestígio que a classe dos advogados tem tido perante o Estado de Mato Grosso do Sul e Brasil”, comemorou Mansour.

Também em nome da OAB/MS, prestigiou o ato o Vice-Presidente da Ordem, Gervásio Alves de Oliveira Júnior.

Comandante Militar do Oeste, o General de Exército Lourival Carvalho Silva agradeceu a parceria que sempre teve com a OAB/MS. “O Presidente Mansour é um parceiro antigo do CMO, nos ajuda muito e temos sempre eventos em conjunto. O apoio que a OAB, Seccional Mato Grosso do Sul, por intermédio do Doutor Mansour, tem prestado ao Exército é grandioso. Por isso, com o dever de Justiça, fazemos esse reconhecimento ao trabalho prestado a nós”, declarou.

O Comandante da 9ª Região Militar, General de Brigada Ramon Marçal da Silva, citou que “o trabalho desempenhado pelo Presidente Mansour tem importância significativa para a sociedade civil-militar, pois a OAB/MS é uma entidade de muito respeito e grande responsabilidade”. Ainda segundo ele, a Ordem é um símbolo da credibilidade da lei perante a nossa sociedade. “Quando prestamos essa homenagem ao Doutor Mansour estamos homenageando toda a advocacia. Como presidente, ele desempenha um trabalho fabuloso e se faz merecedor desse reconhecimento”, destacou.

Fotos: OAB/MS

Comentários