Presidente do TJMS recebe comitiva de prefeitos do interior

Nesta sexta-feira (12), o Des. Paschoal Carmello Leandro, presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado do juiz auxiliar Fernando Cury, recebeu os prefeitos dos municípios de Bataguassu e Santa Rita do Pardo, que vieram ao Poder Judiciário propor uma parceria para reforma do prédio do Fórum da comarca de Bataguassu e instalação de um posto avançado da justiça na comarca de Santa Rita do Pardo.

Participaram do encontro, além do presidente do TJMS e do juiz auxiliar, os juízes Cezar Fidel Volpi e Marcel Goulart Vieira, da comarca de Bataguassu; os prefeitos Cacildo Dagno Pereira e Pedro Arlei Caravina, respectivamente de Santa Rita do Pardo e Bataguassu, o coordenador de Comunicação de Santa Rita do Pardo, Dughai Augusto Bagnara dos Santos; o promotor Edival Goulart Quirino, de Bataguassu, e o diretor da Secretaria de Obras do TJMS, Daniel Felipe Hendges.

