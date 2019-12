Presidente do TJMS entrega conclusão da obra do Fórum da Capital

Na tarde desta sexta-feira (13), o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Paschoal Carmello Leandro, visitou as instalações do prédio do Fórum de Campo Grande, que passaram por reformas. Houve também o descerramento da placa que marca a entrega da conclusão da obra.

A reforma da edificação do Fórum Heitor Medeiros começou em novembro de 2018, com objetivo de solucionar diversos problemas de segurança, de mobilidade interna e fluxos, além de adequação às normas de acessibilidade e melhorias de infraestrutura das instalações.

A obra garantiu a readequação de toda a área administrativa, permitindo maior otimização dos serviços e conforto para os servidores e usuários. Aos presentes, o Des. Paschoal Carmello Leandro confessou estar muito contente por poder proporcionar mais conforto aos jurisdicionados e melhores condições de trabalho aos servidores.

“Além da alegria de entregar a obra finalizada. Encerramos o ano com resultados muito satisfatórios. Estamos avançando e cumprindo as regras. Muito obrigado a todos que fazem o melhor pela justiça sul-mato-grossense”, disse.

O desembargador aposentado José Augusto de Souza, que presidia o Tribunal de Justiça quando a obra do Fórum Heitor Medeiros foi entregue, fez questão de prestigiar esse momento de renovação material do prédio da justiça na Capital. O presidente da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), juiz Eduardo Siravegna, representou a magistratura na entrega da obra.

Entre os destaques, houve a instalação de um sistema de energia alternativo, composto por um Grupo Moto Gerador, de modo a assegurar a continuidade do funcionamento do sistema de tecnologia da informação e segurança pessoal, dos elevadores e iluminação, na eventual falta de fornecimento de energia, o que ocorre com certa frequência na região.

As alterações no prédio do Fórum permitiram também a implantação de um sistema de segurança mais eficiente, com adaptações das entradas visando um melhor controle de acesso, seguindo as orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). E, como já ocorre há algum tempo nas obras do Judiciário de Mato Grosso do Sul, a acessibilidade também foi aprimorada, com a construção de banheiros acessíveis, independentes dos banheiros coletivos, em todos os pavimentos, atendendo a mais recente orientação da norma de acessibilidade (NBR 9050).

Saiba Mais – Dentre as benfeitorias trazidas com a obra, houve a execução da infraestrutura que viabilizou a instalação de esteiras de Raio-X nos principais acessos do prédio, bem como a construção de novas celas e a criação rotas de acesso mais seguras para o trânsito de custodiados às dependências do Fórum, para audiências e julgamentos.

Uma nova sala para audiências de custódia também foi criada nesta reforma. Tudo para aumentar a segurança e o cuidado com aqueles que utilizam as dependências do Fórum.

No intuito de auxiliar o trabalho dos servidores, houve a criação de 18 novas salas para o setor psicossocial, a confecção de um novo acesso ao subsolo para os prestadores de serviço terceirizados. Além disso, foram feitas adequações em toda a parte elétrica do Fórum, incluindo iluminação, cabeamento estruturado, telefonia e infraestrutura, aperfeiçoando o desempenho do serviço desenvolvido pelos funcionários e, por conseguinte, o atendimento à população.

Houve também a substituição do piso do pátio interno por outro de qualidade superior, a substituição de divisórias internas por paredes de dry-wall, a criação de uma nova sala de videoconferência para atender a demanda crescente desse procedimento, bem e a troca das longarinas por outras de maior durabilidade e conforto.

O prédio, que completou 17 anos em funcionamento, passou também por uma repintura das paredes externas e internas, onde se mostrava necessário. Foi também realizada a troca do piso das entradas, danificado e desgastado pelo grande tempo de uso, assim como a vedação de janelas. Foram investidos cerca de R$ 1,5 milhão na execução de todos os serviços.

