Prefeitura realiza novo manejo nas figueiras dos canteiros das avenidas Mato Grosso e Afonso Pena

Nesta semana, as Figueiras localizadas no canteiro central da Avenida Mato Grosso passarão novamente por manejo, serão realizados tratamento fitossanitário, podas e aplicação do óleo de Neem, quando necessário. E numa próxima etapa serão as árvores do canteiro da Avenida Afonso Pena. O objetivo é preservar e proteger a saúde das árvores, quase centenárias, do centro da Capital.

O serviço é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), com o início previsto após às 19h, sempre com o acompanhamento técnico de agentes da Semadur e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Nesta segunda (20), as Figueiras entre a Rua 13 de Maio e Rui Barbosa passarão por tratamento.

Nesta ação, para a eficácia do tratamento, foi escolhido o Óleo de Neem, que será aplicado em duas etapas, com intervalos de 15 dias, no período noturno, visando o ataque direto aos insetos que prejudicam as árvores.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, enfatiza a relevância e necessidade desse manejo que proporciona maior longevidade às árvores. “Estas Figueiras são símbolos da nossa cidade e esse trabalho de manutenção delas deve ser contínuo, pois sabemos que elas necessitam de cuidados especiais para a sua preservação”.

As ações fazem parte do Programa Cidade das Árvores que visa sensibilizar a população sobre a importância da arborização urbana quanto ao diagnóstico, plantio e manejo adequado das espécies.

Arborização urbana

A Prefeitura dispõe de técnicos habilitados para oferecer as corretas orientações, além dos dois viveiros municipais que realizam a doação de mudas. O cidadão que deseja realizar o plantio de espécie adequada às vias públicas pode entrar em contato com a Gerência de Arborização, pelo telefone 4042-1323 ramal 2743.

A Semadur disponibiliza ainda em seu site o Guia de Arborização Urbana: uma forma prática e elucidativa quanto aos corretos procedimentos e técnicas para o planejamento da arborização. O material traz informações sobre a escolha adequada da espécie, forma correta de plantio e manutenção da árvore, além de dicas sobre poda e remoção.

A publicação está disponível para download no link Guia de Arborização Urbana

