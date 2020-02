Prefeitura realiza mais de 106 mil atendimentos no 156 e 64 mil ordens de serviço pelo fala CG

A Prefeitura de Campo Grande realizou, por meio da Coordenadoria-Geral de Atendimento ao Cidadão, ligada à Segov, mais de 106 mil atendimentos pela Central 156 e abriu 64 mil ordens de serviço pelo Fala Campo Grande. Esses canais de atendimento permitem ao cidadão participar, de forma ágil e eficiente, da administração pública, com sugestões, solicitações, reclamações, denúncias e elogios.

Pelo 156, a maior demanda foi com relação à consulta de processos, onde foram registrados mais de 25 mil atendimentos. Também foram feitos mais de 23 mil atendimentos sobre o IPTU.

A Coordenadoria Geral de Atendimento ao Cidadão disponibiliza o serviço 156, que funciona como central telefônica de atendimento ao cidadão. A Prefeitura assumiu a gestão do teleatendimento em 2018, quando o serviço passou a ser realizado por servidores públicos municipais contratados por meio de processo seletivo.

No 156, o cidadão tem acesso a informações referentes às atividades e atribuições desenvolvidas por todas as secretarias municipais e demais unidades administrativas pertencentes à Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Além do atendimento presencial ou pelo telefone, a Prefeitura também oferece mais dois canais de acesso para o cidadão: o Chat e o Whatsapp. O objetivo destas plataformas, criadas em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), são de atuar na defesa dos direitos e dos interesses individuais e coletivos, no que diz respeito aos serviços públicos prestados pelo Poder Executivo Municipal.

Além de manter os usuários informados sobre a situação e andamento das requisições protocoladas via Fala Campo Grande (http://fala.campogrande.ms.gov.br/ ou o APP), o serviço de teleatendimento pelo 156 também informa o contribuinte sobre os caminhos para que ele chegue até a secretaria ou órgão responsável pela sua demanda, caso a requisição da mesma não possa ser feito através da própria central telefônica.

O diretor-presidente da Agetec, Paulo Cardoso, falou dos resultados obtidos através de um trabalho conjunto entre os órgãos do Município. “A atual gestão tem essa preocupação, de usar a tecnologia para ajudar a criar ferramentas junto com as secretarias, para otimizar o trabalho nos órgãos públicos e melhorar a comunicação com a população. Essas novidades são fruto desse trabalho conjunto, que está dando muito certo. A carta de serviços foi construída com total gestão e orientação da equipe da Controladoria e será constantemente aperfeiçoada. Campo Grande mais uma vez sai na frente, já que poucas cidades no País têm esse nível de tecnologia utilizado em uma ferramenta de busca”, pontuou.

Sobre os canais de comunicação

Por meio do site www.campogrande.ms.gov.br/ouvidoria , o cidadão tem acesso ao Chat que conta com seis servidores disponíveis para atendê-lo de segunda à sexta-feira das 7h30 às 11h e 13h às 17h30. Caso prefira contato pelo aplicativo do Whatsapp, o usuário poderá enviar sua mensagem de texto, áudio ou vídeo para o número 67 98478-4349, que também funciona de segunda à sexta-feira das 7h30 às 11h e 13h às 17h30.

A Ouvidoria-Geral será responsável por encaminhar as solicitações recebidas aos agentes públicos, órgãos e entidades da estrutura do Poder Público Municipal para prestação de informações e, quando necessário, apuração de condutas apontadas pelos cidadãos.

Por meio do site http://cartadeservicos.campogrande.ms.gov.br , o cidadão tem acesso aos serviços prestados pela Prefeitura de Campo Grande, bem como os documentos necessários para obtenção e locais de atendimento ao público.

Comentários