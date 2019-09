Prefeitura investe R$ 1,4 milhão para concluir praça de esporte, cultura e lazer no Parque do Sol

O prefeito Marquinhos Trad planeja entregar até o final do ano, à população dos bairros Parque do Sol, Lajeado e Dom Antônio Barbosa, uma estrutura de 7 mil metros quadrados de área construída, para prática de atividades cultivas, esportivas e de lazer. A construção da Praça da Cultura e Lazer , iniciada há 7 anos, já custou aos cofres públicos R$ 2,950 milhões, verba do Governo Federal. A Prefeitura vai investir mais R$ 1,4 milhão para concluir e equipar o espaço que ocupa uma quadra, sendo R$ 500 mil na pavimentação do entorno e R$ 900 mil na compra de mobiliários e equipamentos.

Nesta sexta-feira (30), o prefeito inspecionou o início do asfaltamento do entorno da praça, abrangendo uma extensão de 500 metros, trecho das ruas Maria Deo Horno Samper, Durando Pereira e Manoel Macedo. A pavimentação é uma exigência do Governo Federal, como contrapartida da Prefeitura, prevista no convênio assinado em 2012 com o extinto Ministério da Cultura.

Segundo o prefeito, como a construção ficou muito tempo parada, o convênio terminou no ano passado e o saldo disponível na época (em torno de R$ 1 milhão) foi anulado e havia risco do município ter de devolver, com correção, R$ 2, 950 milhões já liberados e aplicados na estrutura. Como não há recursos próprios, a alternativa para terminar a obra foi reservar uma parcela do empréstimo de R$ 11 milhões contratado ano passado junto à Caixa Econômica Federal (linha de crédito do FINISA) . “Não poderíamos ser irresponsáveis e desperdiçar dinheiro impedindo a população de desfrutar de atividades culturais e de lazer, que são também importantes ferramentas para tirar jovens e crianças das ruas”, justifica.

A estrutura

Em 7 mil metros quadrados de área construída, a Praça da Cultura e Lazer do Parque do Sol tem pista de skate, de caminhada, quadra de vôlei de areia, campo de futebol society, quadra poliesportiva coberta, pista para salto e academia para terceira idade, além de equipamentos para malhação, com vestiário masculino e feminino. Conta também com anfiteatro, sala de cinema e um local fechado para convivência, com equipamentos de informática e salas de ginástica .

