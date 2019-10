Prefeitura inicia reforma nos Parques Jacques da Luz, Sóter e Ayrton Senna

Em solenidade programada para as 9 horas desta quarta-feira (22), no Paço Municipal, o prefeito Marquinhos Trad assina as ordens de serviço das obras de revitalização dos Parques Ayrton Jacques da Luz, Ayrton Senna e Sóter. Serão investidos R$ 2.276.152,78, valor captado num financiamento contratado pela Prefeitura junto à Caixa Econômica (linha de crédito do Finisa), complementado por contrapartida de recursos próprios.

A previsão é que as intervenções nos três espaços públicos municipais de lazer e prática desportiva, estejam concluídas até o aniversário de Campo Grande, em agosto de 2020, beneficiando moradores de três regiões urbanas (Prosa, Bandeira e Anhanduizinho).

Em média, os três parques, que se estendem por quase 100 hectares, têm uma frequência diária de 1.800 pessoas, público que dobra aos finais de semana. Com a reforma programada, esta frequência vai aumentar, principalmente porque serão reabertas as piscinas do Jacques da Luz e do Ayrton Senna, interditadas há mais de 5 anos. Haverá substituição da casa de máquina, troca do revestimento e impermeabilização.

As três reformas foram orçadas em R$ 2.942.068,83, mas com a concorrências nas licitações, o valor caiu 22,61% (R$ 665.916,05), ficando em pouco mais de R$ 2,2 milhões.

O maior investimento será no Ayrton Senna (R$ 899.947,02), contemplando troca das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias (com a construção de banheiros para pessoas com deficiência física), reparos no telhado da quadra coberta ( que receberá nova pintura); instalação de 600 metros de telas de proteção para evitar que pássaros façam ninho na cobertura; substituição do forro e ampliação do bloco administrativo.

No Jacques da Luz, a reforma, que também abrangerá toda esta estrutura física, está orçada em R$ 755.523,58. No Sóter, onde as obras custarão R$ 600.682,17, o projeto inclui reforma do pergolado, de 90 pilares do playground, dos brinquedos, do gradil

Qualidade

Na avaliação do diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o investimento nos espaços públicos de lazer melhora a qualidade de vida da população. Ele lembra que em 2017, início da atual gestão, os parques estavam interditados. “ Iniciamos um planejamento que primeiro abriu os locais e depois garantiu as reformas que foram acontecendo de forma pontual, algumas até com auxílio de parceria público privada. Agora se inicia uma nova etapa de requalificações que garantirão mais esporte, qualidade de vida e saúde a nossa população”.

