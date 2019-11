Prefeitura inicia nova frente de pavimentação no Jardim Anache

Com serviços de terraplanagem e imprimação, a Prefeitura de Campo Grande iniciou mais uma frente de obras no Jardim Anache, que nesta etapa abrangerá a execução de 2,4 quilômetros de pavimentação, complementando o investimento em infraestrutura do bairro.

Está programado o asfaltamento de trechos da Avenida Cândido Garcia, entre a Alexandrino de Alencar e a Rua da Prata, além das ruas dos Poetas, Capitólio, da Prada, Ida Baís, Alberto Veiga e Amambaí. A previsão é que a obra fique pronta em 60 dias.

Na primeira fase das obras do Jardim Anache, já concluída, a Prefeitura investiu R$ 10,3 milhões, com a execução de 2,2 km de drenagem e 8,7 quilômetros de pavimentação em 44 ruas.

A movimentação das máquinas e dos funcionários da empreiteira responsável pela obra foi comemorada por moradores do bairro como a dona de casa Maria da Conceição, moradora da rua Ida Baís, que há 10 anos aguarda pela melhoria. “Fiquei chateada, quando em agosto foi inaugurada a primeira etapa das obras de pavimentação do bairro. Pensei que, mais uma vez, a gente ficaria de fora”, conta. Até ano passado, só eram asfaltadas algumas ruas do Anache, que servem de itinerário do transporte coletivo.

No mês passado, perto de onde mora dona Maria, foi recapeado o trecho final da Avenida Lino Villacha, acesso ao Hospital São Julião. O restante da via, que se estende até a Avenida Cônsul Assaf Trad, receberá pavimento novo nas últimas duas etapas de pavimentação do Nova Lima (C e D).

Nova Lima

No Nova Lima, vizinho do Anache, já foi lançada a licitação das obras de pavimentação, etapa B. O projeto foi orçado em R$ 24.315.892,80, custo que deve baixar com a disputa que deve acontecer no processo licitatório. Estão programados 20 quilômetros de pavimentação, implantação de 2,2 quilômetros de drenagem, além da duplicação e recapeamento do último trecho da Avenida Zulmira Borba, trecho de um 1,1 quilômetro entre as ruas Jerônimo de Albuquerque e a Francisco Pereira Coutinho.

