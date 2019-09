Prefeitura inicia construção de escola com 12 salas de aula na região do Bairro Caiobá

A Prefeitura de Campo Grande iniciou a construção de uma escola com 12 salas de aula e quadra poliesportiva coberta na Vila Nathália, no Portal Caiobá II. A previsão é que já a partir do segundo semestre de 2020, a escola esteja em funcionamento, com 720 vagas, desde a pré-escola até o 9º do Ensino Fundamental.

O trabalho começou pela construção dos alicerces do muro que vai circundar os 18.617.66 metros quadrados da área entre as ruas Ilha de Marajó, Luiz Paganini e Rosa Ferreira Pedro. Por enquanto, foram contratados 8 trab alhadores, mas a previsão é de que quando o canteiro estiver pronto, a construção mobilize até 40 operários, com preferência para quem more na região.

O início da construção, obra com recursos do FNDE assegurado desde 2013, animou quem tem filho no Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano) e não encontrou vaga na escola mais próxima, a Antonio Lopes Lins, no Caiobá I.

É o caso das amigas Kellen Borges eTalita Martins, que são vizinhas na Rua Rosa Ferreira de Souza. As duas filhas de Kellen, que estão no 4º e 5º ano, estudam no Jardim Tijuca e ela precisa embarcar no ônibus das 6 horas para elas não perderem a primeira aula.

“Esta escola vai facilitar a vida da população, especialmente das crianças”, avalia Talita. No bairro, só um há um anexo da Escola Antonio Lopes Lins, instalado num prédio alugado na Rua Otaviano Ignácio de Souza, onde estudam 426 crianças da pré-escola.

Destravado

A construção da escola da Vila Natália tem recursos assegurados há quatro anos, quando foi firmado convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o repasse de R$ 3.423.368,88.

Em julho de 2014, foi liberada a primeira parcela, no valor de R$ 684.673,78. Em 2017, o prefeito Marquinhos Trad fez gestões junto ao Ministério da Educação para adequações no projeto e evitar o risco de perda dos recursos. Ainda nesta semana, será retomada e concluída a construção de uma escola no Jardim das Nações, região do Conjunto Parati.

