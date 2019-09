Prefeitura entrega mais de 2,5 mil itens esportivos para oficinas de esporte e lazer

De bola de futebol a macarrão de piscinas, mais de 2500 itens novos de materiais esportivos foram entregues aos coordenadores dos parques e praças de Campo Grande para atender as oficinas de esporte e lazer da Prefeitura, beneficiando cerca de 20 mil pessoas, em 70 locais.

Foram entregues bolas de handebol, futsal, voleibol, basquete, futevôlei, vôlei de praia, futebol de campo, futebol americano e tênis . Além delas, colchonetes, faixas elásticas, mini cones, redes, coletes e fita para as marcações das quadras também estão na lista que ainda tem acessórios para as oficinas das modalidades individuais como Maças, Bolas e fitas para ginástica artística, kimonos para oficinas de lutas, raquetes, bolinhas e rede para tênis de mesa, fita de slackline, e peças para jogos de mesa como xadrez, dama, e dominó.

As oficinas recreativas também foram contempladas, com sacos de pular, bambolês, golzinhos, kits de frescobol e boca do palhaço, o que vai garantir atender mais pessoas e com mais qualidade, segundo o diretor presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

“Hoje atendemos toda a população, de crianças a idosos, incluindo pessoas com deficiência, e cada vez mais novos participantes iniciam nos projetos. Os materiais esportivos são fundamentais para o desenvolvimento das modalidades e essa é a segunda compra que a administração realiza. Alguns itens como colchonete se repetem pelo número de participantes. Outros produtos são novos, por contas novas oficinas, e com isso vamos equipando os parque e melhorando cada vez mais as oficinas e a qualidade de vida da população”.

Alegria de quem participa

Momento de alegria para os que fazem as oficinas de esporte e lazer do Movimenta Campo Grande. As crianças aproveitaram as novas bolas de flagfootbal. O projeto começou em apenas um local e hoje acontece em 3 locais, na Praça Elias Gadia, Parque Ayrton Senna e na Associação de Moradores do Coophavila II, atendendo 150 crianças na modalidade.

Vitória Gonçalves Rondon, 12 anos, jogava futebol quando conheceu o flag, modalidade adaptada do Futebol Americano. “O flag não é muito conhecido, mas vi na Praça Elias Gadia, onde eu ia jogar futebol com meu irmão. É divertido, gostei”, disse a jovem, que também participa do Projeto Escola Pública de Futebol junto com irmão Davi, 9 anos.

As turmas das atividades aquáticas ganharam novos macarrões. Com duas piscinas públicas abertas à comunidade, com oficinas de natação, hidroginástica e ballet aquático, os macarrões são necessários para apoio e fortalecimento dos usuários. Hoje, são 3 oficinas, com 100 turmas, atendendo 1500 pessoas em Campo Grande. Elisa dos Santos é uma delas. Com artrose e tendinite, por conta do serviço, ela conta como a oficina melhorou sua vida.

“Eu desenvolvi doenças quando trabalhei na roça e, depois, de doméstica. Hoje, com as oficinas de hidroginástica no Parque Tarsila do Amaral, eu melhorei muito. Não tenho mais dor, emagreci. O professor é qualificado e só perde quem não está fazendo”, disse ela, que hoje é costureira.

Comentários