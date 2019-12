Prefeitura entrega em um dia duas novas unidades de saúde e amplia atendimento à população

O prefeito Marquinhos Trad entrega nesta sexta-feira (20) duas novas unidades de saúde da família (UBSF), nos bairros Cristo Redentor e Arnaldo Estevão de Figueiredo. Nos últimos três anos, oito novas unidades foram inauguradas em diferentes regiões da cidade, ampliando os serviços, facilitando o acesso e proporcionando atendimento de qualidade a milhares de campo-grandenses.

As obra da USF Cristo Redentor, inaugurada nesta manhã, faz parte do Programa Requalifica UBS, do Governo Federal, lançado em 2010. A execução foi iniciada dois anos depois, sendo interrompida por diversas vezes até ser efetivamente retomada na gestão do prefeito Marquinhos Trad.

A unidade, aguardada há mais de uma década pelos moradores da região, leva o nome do médico Carlos Alberto Jurgielewicz, falecido em 2015, que recebe a homenagem pelos relevantes serviços na área da saúde à comunidade campo-grandense. A estrutura conta com 428,30 M2 de área construída e investimento de pouco mais de R$1,3 milhão, sendo R$937 de recursos próprios e R$400 mil do Ministério da Saúde.

O prefeito Marquinhos Trad reforçou o compromisso da gestão em proporcionar a população uma melhor assistência, sendo o investimento na ampliação e fortalecimento na Atenção Primária extremamente importante.

“Estamos cumprindo nosso compromisso de retomar e colocar em funcionamento todas as obras que estavam paradas. Não só na área da saúde, mas em todas as frentes. Sabemos que a saúde requer uma atenção especial e, desta forma, temos nos preocupado em cada vez mais melhorar o serviço, com novas unidades, mais profissionais e sobretudo focados na humanização. Creio que estamos no caminho certo e, com certeza, estas novas unidades, funcionando bem, vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas”, ponderou o prefeito.

Sonho realizado

A dona de casa Rosangela Almeida, 33 anos, moradora do bairro Cristo Redentor há 15 anos, diz que a nova unidade é um sonho realizado e que irá facilitar o acesso para os moradores.

“Eu vi essa obra começar e já tinha até perdido as esperanças de que um dia iria ver ela funcionando. Mas, hoje estamos aqui, comemorando porque vai ser muito bom pra nós moradores. Agora não vamos precisar se deslocar até outros bairros, tendo o atendimento pertinho de casa. Isso é muito bom”, relata.

Cardiopata e necessitando de acompanhamento constante, o aposentado José Golçalves da Silva, 82, relata a dificuldade que tinha de buscar atendimento. Ele conta que precisava percorrer cerca de três quilômetros para passar por uma consulta.

“Agora nós temos o posto pertinho de casa, quase do lado. Por conta da minha idade era muito difícil ter que ir até o Itamaracá para ser atendido. Hoje eu estou muito feliz e agradeço ao prefeito (Marquinhos Trad) por olhar pela saúde da nossa gente (sic), disse.

Inauguração

No período da tarde, às 14h, o prefeito entregou a obra da USF Arnaldo Estevão de Figueiredo. Em funcionamento, a unidade irá atender a população dos bairros de sua área de abrangência: Parque Residencial Arnaldo Estevão de Figueiredo; Bairro Dalva de Oliveira I e II; Aldeia Urbana Marçal de Souza; Vila Cavan.

A unidade leva o nome do médico pediatra Edgard Pedro Raup Sperb, falecido no ano passado, aos 92 anos. Ela possui 406,07 M2 de área construída e conta com investimento de pouco mais de R$1,2 milhão, sendo R$1 milhão de recursos da prefeitura e R$200 mil do Ministério da Saúde.

A estrutura física dispõe de: recepção, sala de vacinação, serviço social, copa, almoxarifado, farmácia, sala de agentes comunitários, sala de pré e pós consulta, sala de procedimentos, sala de inalação, consultórios, sala de curativo, central de material e esterilização, consultório odontológico, sanitários e auditório.

Serão oferecidos à população os seguintes serviços: pré-natal, puericultura, consultas médicas, consultas de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, visita domiciliar por agente comunitário e equipe, exames preventivos, teste do pezinho, curativos, dispensação e administração de medicamentos, atendimento com assistente social, agendamento de consultas e exames, controle de glicemia para pacientes diabéticos, grupo de controle de hipertensos, atendimento aos programas ministeriais (saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do idoso, saúde da mulher, tuberculose e hanseníase entre outros).

Outras unidades

Além das USF Cristo Redentor, outras seis unidades já foram concluídas nos últimos três anos: UBSF Sírio Libanês, UBSF Vila Cox, UBSF Azaleia, UBSF Oliveira II, UBSF Dom Antônio Barbosa e UBSF Zé Pereira. Cada unidade beneficia aproximadamente 10 mil pessoas.