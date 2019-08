Prefeitura entrega asfalto no Bellinati e anuncia recapeamento de mais seis ruas na região

Ao inaugurar nesta quinta-feira (22) a drenagem e pavimentação do Residencial Bellinati, região urbana do Imbirussu, o prefeito Marquinhos Trad anunciou que o projeto terá continuidade com a execução de aproximadamente 1 km de recapeamento. Serão trechos de seis ruas no Ana Maria do Couto, conjunto habitacional vizinho.

A reprogramação está em análise na Caixa Econômica Federal e quando for aprovado o serviço será executado. Vai ser refeito o asfalto em trechos das ruas Edward Quirino Lacerda, Antonio Canovas Portel, Alberto de Almeida Júnior, Mário D’avila. Altino de Almeida Santiago e Margarida Machado.

O prefeito reafirmou seu compromisso de trabalhar para retomar e concluir todas as obras (como a do Bellinati) que encontrou paradas quando assumiu a administração municipal em 2017. “É inconcebível deixar obra sem funcionalidade. O dinheiro público é sagrado, para ser desperdiçado”, destacou.

No Belinatti foram investidos R$ 3 milhões na implantação de 643 mil metros de drenagem, recapeamento da Avenida Wanderley Pavão (entre as avenidas Julio de Castilho e Professor José Barbosa Hugo Rodrigues). Além de beneficiar este núcleo urbano, foram asfaltadas vias que ligam o bairro ao Recanto dos Pássaros e ao Ana Maria do Couto.

Representante do Governo do Estado no evento, o secretário Especial Carlos Alberto Assis destacou os resultados positivos para Campo Grande da parceria do governador Reinaldo Azambuja com o prefeito Marquinhos Trad. “Este trabalho conjunto tem rendido frutos em favor da comunidade, como essa obra aqui no Belinatti”.

A inauguração teve a participação do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese; do secretário de Fiscalização e Transparência, Luiz Afonso Freitas ; do diretor da Agetran, Janine Bruno; do subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Vieira Júnior, além de lideranças comunitárias da região.

Moradores comemoram

“Valeu a pena esperar, enfrentar alagamentos, barro e poeira. O bairro agora vai ficar um brinco”, avalia Joelson Marques, que foi um dos primeiros moradores do loteamento lançado em 1984, portanto há 35 anos. Ele mora na esquina das ruas Francisco Torraca com a Ivolândia, onde por conta das características da topografia do terreno, a enxurrada descia muito forte, invadindo a casa, quando a chuva era mais forte.

Dona Neuza Ferreira, que chegou à região em 1984, onde havia uma chácara e hoje é o loteamento, fez questão de prestigiar a inauguração e agradecer ao prefeito. A mesma satisfação é compartilhada por Marcelo Henrique, 23 anos, que desde os 15 mora na Rua Ivolandia. “Os tempos de poeira e barro ficaram pra trás”, comemora o jovem.

“Finalmente lembraram da gente”, desabafa a dona de casa Keuzia Naiara, residente na Rua Venturrelli, uma via de 134 metros, rodeada de ruas asfaltadas. A poeira, no período de estiagem, e barro, nos dias de chuva, fizeram parte da rotina dela e do restante da população.

Readequação

O projeto foi readequado para contemplar trechos de três ruas (que somam uma extensão de pouco mais de meio quilômetro) que fazem a interligação por asfalto do Recanto dos Pássaros com o Ana Bairro Maria do Couto, bairros vizinhos ao Bellinati.

Foram asfaltadas as ruas Alberto Almeida Júnior, Antonio Canovas Portela, Edward Quirino Lacerda; Dona Francisca Torraca Belinate; Ivolândia; Pindaré Mirim; Travessa Antônio Serra Silveira; Travessa Dr. Paulo Galhardi; Rua Colheiro;dos Venturellis e Mutum.