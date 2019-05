Prefeitura e Estado firmam parceria para recuperar lago no Parque das Nações Indígenas

A Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado iniciam, ainda na primeira quinzena de junho, as obras de recuperação do lago do Parque das Nações Indígenas, que sofre com o processo de assoreamento. A estimativa é que sejam investidos R$ 8 milhões no desassoreamento; construção de um piscinão no Córrego Reveillon, na esquina das avenidas Mato Grosso com Hiroshima; obras de controle de erosão e recomposição vegetal das margens do Córrego Joaquim Português; e implantação de uma comporta de regulação do nível do lago, tão logo o desassoreamento esteja concluído.

Coincidindo com o início do período de estiagem, ainda na primeira quinzena de junho, será iniciado o desassoreamento do lago para retirada de aproximadamente 140 mil metros cúbicos de areia, com a utilização de escavadeiras hidráulicas. Se as condições climáticas permitirem, a expectativa é que em três meses este serviço fique pronto.

Para evitar que o lago volte a ficar assoreado , com o carreamento de areia junto com a enxurrada que desce dos bairros do entorno do Parque dos Poderes, serão executados dois projetos nos córregos Reveillon e Manoel Português, cujas águas formam o lago. No Reveilleon, a Prefeitura implantará um piscinão, inicialmente projetado para armazenagem de 22 mil metros cúbicos de água. No Manoel Português, o Governo do Estado vai executar obras de controle de erosão e replantio da vegetação nas margens. Os projetos já estão sendo contratados e a licitações devem ocorrer até dezembro de 2019.

Com as intervenções programadas, segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, além de recuperar um cartão postal da Capital, os lagos terão um papel importante no controle de enchentes de afluentes do Córrego Prosa, que em dias de chuva mais intensa, transbordam na região do Shopping Campo Grande. Terão capacidade para armazenar 65 mil metros cúbicos de água, o equivalente a três vezes a capacidade do piscinão que será construído nos altos da Avenida Mato Grosso.

Termo de compromisso

Na última segunda-feira, o secretário Rudi Fiorese se reuniu com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar, Jaime Verruck. No encontro foi discutido o termo de cooperação entre Estado e a Prefeitura, que será assinado nos próximos dias pelo governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marquinhos para recuperação do lago do Parque das Nações.

