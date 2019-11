Prefeitura e Consórcio Guaicurus promovem pesquisa para melhorar transporte coletivo

A Prefeitura de Campo Grande e o Consórcio Guaicurus iniciam nesta quarta-feira, (6), pesquisa com usuários do transporte coletivo para diagnosticar o transporte coletivo e os hábitos de locomoção da população. Os resultados serão utilizados como base para a promoção de melhorias no transporte público e em outras ações que vão gerar maior qualidade no setor.

As equipes estarão nos nove terminais, em períodos alternados, das 5 horas à meia-noite. No total, serão 48 pesquisadores, devidamente identificados. O trabalho de campo estende-se até o final de novembro e pode avançar para dezembro, se for necessário, mas será concluído antes do início das férias escolares.

Nos terminais, os agentes de pesquisa terão como tarefa contabilizar todos os passageiros no embarque e desembarque dos ônibus e, por amostragem, serão abordados alguns desses clientes para responderem à pesquisa que irá abordar hábitos de locomoção, período em que utiliza o transporte público, linhas e horários dos ônibus em que viaja, origem e destino, dentre outras questões.

Trabalho supervisionado

O diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno explicou que todo esse trabalho será supervisionado pela Agetran, com a realização de reuniões semanais para a avaliação dos resultados obtidos. “Esse novo levantamento irá complementar a pesquisa “Origem e Destino” realizada em 2017, quando houve cruzamento dos dados do cartão eletrônico dos passageiros e ainda pesquisa domiciliar”, completou destacando a importância da população participar da pesquisa que irá refletir na melhoria do transporte coletivo urbano.

O diretor do Consórcio Guaicurus, João Rezende Filho esclarece que a ideia é coletar os dados no horário de pico do transporte. Ainda de acordo com ele, no mês de dezembro, deverão ser produzidos os primeiros relatórios do levantamento que serão utilizados pela Agetran e pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg) para a definição de medidas a serem adotadas no transporte público a curto, médio e longo prazos.

Aplicativo

Em um segundo momento, possivelmente ainda na segunda quinzena de novembro, será disponibilizado o aplicativo para smartphone Android e IOS também para a coleta de dados que irão integrar a pesquisa “Origem e Destino”. Poderão responder ao questionário usuários e não usuários do transporte coletivo.

Pelo aplicativo eles poderão informar o tipo de transporte que utilizam para se locomover, a origem e o destino. Para os que utilizam transporte próprio ou se deslocam a pé, explicar o porquê de não utilizar o ônibus como meio de transporte.

Comentários