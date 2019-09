Prefeitura e colégio status promovem 21º aulão do Enem

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, em parceria com Colégio Status, realizará o 21º Aulão do Enem. Evento acontece no dia (7) deste mês, das 14h às 18h no Teatro Dom Bosco, localizado na Avenida Mato Grosso, 225 – centro.

O aulão do Enem, contará com a presença de educadores que compõe o quadro da instituição e a presença do professor de Matemática, Rodrigo Sacramento considerado, pela mídia especializada, o melhor professor de Matemática do Brasil. Graduado em licenciatura matemática na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Rodrigo ministra aulas em colégios e pré-vestibulares mais bem ranqueados no Enem. Celebridade na internet, presença constante em “aulões” por todo Brasil é convidado de programas da Rede Globo, Rede Record, Hora do Enem da TV Escola, entre outros. Rodrigo Sacramento tem a habilidade de explicar conceitos complexos de forma descontraída e objetiva.

Para o Subsecretário Maicon Nogueira, o 21º Aulão do ENEM será sucesso garantido. “Os eventos que realizamos em parceria com instituições privadas, sempre foram garantia de sucesso absoluto, esperamos que o Teatro Dom Bosco fique lotado de jovens de escolas públicas e privadas no feriado de 7 de Setembro.” Explica Maicon.

As inscrições poderão ser realizadas no dia do evento na entrada do Teatro Dom Bosco a partir das 13h ou antecipadamente na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude localizado na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro. A entrada custará 1kg alimento não perecível.

Comentários