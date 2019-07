Prefeitura divulga lista dos inscritos para o sorteio de 102 apartamentos no Sírio Libanês

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Emha (Agência Municipal de Habitação), publicou na edição do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta terça-feira (23), a lista de inscritos para participar do sorteio de 102 apartamentos do Condomínio Residencial Sírio Libanês.

O sorteio acontece no ‘2º Feirão Habita Campo Grande’, às 9 horas do dia 17 de agosto, altos da Avenida Afonso Pena, no espaço da Cidade do Natal. Ao todo, foram 10.765 inscritos para o sorteio, sendo 876 inscritos para o grupo PCD (Pessoas com Deficiência), 226 no grupo para mulheres vítimas de violência, 631 no grupo de idosos, 1.263 no Grupo I, 6.193 no Grupo II e 1.567 no Grupo III.

Ficam dispensados do sorteio os candidatos que têm membro da família com microcefalia. O edital preconiza que os candidatos relacionados nas cotas que não forem selecionados participarão do processo de seleção junto com os demais. Confira a lista.

Emha realiza cadastramento de construtoras e corretores para feirão da casa própria

A Agência Municipal de Habitação estará cadastrando construtoras que tenham empreendimentos prontos para morar, ou com previsão de entrega até 2021, e corretoras que trabalham como correspondente bancário que atuam no Programa Minha Casa Minha Vida, para participar do ‘2º Feirão Habita Campo Grande’.

As empresas podem se cadastrar entre os dias 23 a 29/07, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na Divisão de Apoio de Administrativo e Operacional da Emha, localizada na Rua Iria Loureiro Viana, 415, Vila Oriente.

