Prefeitura conclui pavimentação no José Tavares e Parque Iguatemi

Com o avanço das obras, a Prefeitura de Campo Grande concluiu a pavimentação dos conjuntos habitacionais José Tavares e Parque Iguatemi, residenciais localizados no Bairro Nova Lima,região urbana do Segredo. Em quatro meses, foram executados 3,3 quilômetros de drenagem e 8,57 quilômetros de pavimentação. Já foi iniciado o asfaltamento do Residencial Oscar Salazar, bairro que integra o Complexo José Tavares, investimento de R$ 18.146.238,82 em infraestrutura.

No Parque Iguatemi, onde o meio-fio também está pronto, a chegada do asfalto mudou o cenário do bairro para onde dona Zuleima Martinez, 73 anos, se mudou em 2015.

“Agora é outra vida, acabou poeira na seca e o barro quando chovia”, destaca a aposentada residente na Rua Mãe Menina do Gandois. Foi asfaltada também a Rua Jaime Cerveira, ligação do residencial com o Tarsila do Amaral, que já era pavimentado.

O trecho da Rua Major Giovani Francisco Nadalin já está pronto. A via, que a partir da Rua Jaime Cerveira terá duas pistas,se estenderá por mais de 1,2 km, atravessa a Avenida Zulmira Borba , passa pelo Oscar Salazar e faz conexão com a Rua Marques de Herval. Estão em andamento serviço de drenagem e terraplanagem e será necessária a remoção de 52 postes da rede de energia elétrica.

No Residencial Oscar Salazar, além das frentes de pavimentação, já foram asfaltadas algumas ruas como a Adilia Gomes Araújo e Rose Maria Lopes. Para a dona de casa Cleia Maria Castelo, que está no bairro desde a inauguração das casas há 14 anos, com o asfalto, meio-fio, calçada e a rede de esgoto, a qualidade de vida no bairro vai melhorar.

O projeto

No Complexo José Tavares está prevista a implantação de quase 6 quilômetros de drenagem (exatos 5,9 km), 14,9 km de pavimentação de 45 ruas localizadas no perímetro acima da Avenida Gualter Barbosa, entre as ruas Marques de Herval (o Corredor do Nova Lima) e Venam Soares, no Vida Nova.

O corredor do Nova Lima será prolongado com mais 718 metros de pavimentação até a Rua Major Giovani Francisco Nadalin. Com isto, será aberta uma nova opção de acesso a Avenida Cônsul Assaf Trad, já em frente do Terminal Nova Bahia, para quem mora no Oscar Salazar e José Tavares.

O planejamento contempla também 3,6 km de recapeamento, abrangendo ruas como o trecho final da Avenida Zulmira Borba (que no trecho entre a Avenida Cônsul Assaf Trad e a Jerônimo de Albuquerque já está duplicada, dentro do projeto Nova Lima etapa A). Com a implantação de um loteamento na região, será prolongada a Zulmira Borba para servir de acesso ao novo bairro vizinho ao Tarsila do Amaral, além da implantação de um piscinão que vai captar a enxurrada que desce dos bairros asfaltados.

Além do Residencial José Tavares do Couto, que dá nome ao complexo, receberão infraestrutura os conjuntos habitacionais Oscar Salazar, Silvestre I, II e III, Tarsila do Amaral, Vida Nova 2, José Prates, Coriolando da Silva Correa (I e II) e Parque Iguatemi, Tarsila do Amaral, Vida Nova II, José Prates, Coriolando da Silva Correa I e II e Parque Iguatemi.

