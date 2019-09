Prefeitura capacita mais 90 pessoas em curso de máquinas pesadas

Noventa homens e mulheres se capacitaram neste fim de semana no curso de máquinas pesadas e estão prontos para encarar o mercado de trabalho. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e o Grupo Junta promoveu o 2º Curso Intensivo de Máquinas Pesadas. O curso foi gratuito aos servidores do Proinc.

Com 40 horas de curso, sendo 18 horas em sala de aula e prática e 22 horas de conteúdo online, o aluno sai preparado para atuar na área.

Dona Neide Ferreira Villas Boas, uma das únicas mulheres no curso, disse ter interesse de trabalhar na área. “Sou Proinc, trabalho como auxiliar de manutenção e vi no curso uma oportunidade de melhorar, de me capacitar e ter mais opções de trabalho”, disse.

Já Amarildo Belino da Costa, que é da comunidade local, pagou a taxa para fazer o curso e afirmou que sua expectativa é aumentar o conhecimento, melhorar o currículo e ter mais oportunidades de trabalho.

Para o prefeito Marquinhos Trad, que participou da abertura da aula no sábado (21), frisou que o curso é uma oportunidade para quem quer ter mais opções de trabalho. “Quem não está capacitado não tem espaço. Aqui é uma chance para cada um de vocês melhorarem o currículo e terem mais opções. Aonde às pessoas vão, elas estão sendo avaliadas, por isso é preciso se capacitar cada vez mais. Quem não é bom não tem lugar”, disse.

Diretor adjunto da Funsat e coordenador geral do Proinc e Pronatec, Robeto de Avelar, explicou que o curso foi escolhido por haver necessidade de mercado. “Nós verificamos no mercado que existe uma carência muito grande de profissionais nessa área e fizemos uma parceria visando, principalmente, a qualificação dos Proincs da PMCG. Esse curso é gratuito para essas pessoas, e tem uma taxa simbólica para as demais pessoas”.

De acordo com Junior Mota, fundador do Grupo Junta, o curso de treinamentos de máquinas pesadas custa de R$ 800 a R$ 1,2 mil.

Ele explica ainda que o treinamento é intensivo, feito de forma rápida e eficiente, com carga horária legislativa obrigatória. “São 40 horas totais, sendo 8 horas sala de aula, mais um apanhado em campo (com as maquinas disponibilizadas pela Sisep) e mais 22 horas de conteúdo extra-pedagógico, no qual o aluno recebe via whatsApp materiais de estudo, além do grupo que permanentemente que mantemos junto aos alunos onde recebem conteúdo e aprendem mais”, contou.

Um dado importante é que o curso de máquinas pesadas é obrigatório e consta na NR12, desta forma só pode atuar na área quem está capacitado.

“Contratar sem o curso é irregular e corre risco de a Justiça do Trabalho multar”, afirmou Junior Mota.

A Prefeitura de Campo Grande abriu 90 vagas e todas foram preenchidas. A expectativa é de a Funsat abrir uma terceira turma em um a dois meses.

Comentários