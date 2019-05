Prefeitura abre processo seletivo para contratar 685 profissionais

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão e de Assistência Social, publicou nesta terça-feira (28) o Edital n. 06/2019-01, que abre as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Programa de Contratação Temporária de profissional de nível superior para atuar na função de Técnico de Atividades Socioculturais e profissionais de nível médio para atuar na função de Auxiliar Administrativo e Financeiro, Cuidador Social, Educador Social e Motorista, bem como para seleção de profissional de nível fundamental incompleto para atuar na função de Auxiliar de Manutenção na Secretaria Municipal de Assistência Social.

São oferecidas, no total, 685 vagas, para jornada de trabalho de 40 horas semanais, cujo contrato será por prazo determinado de 01 (um) ano, sendo distribuídas da seguinte maneira: 45 vagas (02 vagas previstas para candidato com deficiência) Técnico de Atividades Socioculturais – Graduação Plena em Educação Física/Bacharel, salário R$ 3.200,00; 150 vagas (08 vagas previstas para candidato com deficiência) para Auxiliar Administrativo e Financeiro – Curso de Ensino Médio Completo, salário R$ 1.400,00.

E, 100 vagas (05 vagas previstas para candidato com deficiência) para Cuidador Social – Curso de Ensino Médio Completo, salário R$ 1.400,00; 140 vagas (07 vagas previstas para candidato com deficiência) para Educador Social – Curso de Ensino Médio Completo, salário R$ 1.200,00; 100 vagas (05 vagas previstas para candidato com deficiência) para Motorista – Curso de Ensino Fundamental Completo, salário R$ 1.400,00; 150 (08 vagas previstas para candidato com deficiência) para Auxiliar de Manutenção – Curso de Ensino Fundamental Incompleto, salário R$ 1.049,00.

Os candidatos poderão inscrever-se exclusivamente através do site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, no período das 10 horas do dia 30 de maio de 2019 às 16 horas do dia 31 de maio de 2019, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. Ao realizar a inscrição, gratuitamente, pela internet, o candidato deverá ler, preencher o Formulário de Inscrição, verificar se atende às condições exigidas, transferir os dados via internet e imprimir o Comprovante de Inscrição.

A presente seleção será realizada em duas etapas denominadas Inscrição Online e Prova de Títulos, sendo esta de caráter eminentemente classificatório.

O Edital, na íntegra, com todas as informações sobre o processo seletivo, poderá ser conferido na edição nº 5.589 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

