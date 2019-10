Prefeitura abre licitação para segunda etapa da pavimentação do Nova Lima

A Prefeitura de Campo Grande lançou licitação para executar mais 20 quilômetros de pavimentação no Bairro Nova Lima(etapa B), que receberá infraestrutura no quadrilátero formado pela ruas Jerônimo Albuquerque/Marques de Herval/ Francisco Coutinho e Zulmira Borba. As empresas participantes da concorrência terão até o dia 03 de dezembro para apresentar as propostas.

O projeto foi orçado em R$ 24.315.892,80, custo que deve baixar com a disputa que deve acontecer no processo licitatório. O Nova Lima Etapa B contempla 20 quilômetros de pavimentação, implantação de 2,2 quilômetros de drenagem, além da duplicação e recapeamento do último trecho da Avenida Zulmira Borba, trecho de um 1,1 quilômetro entre as ruas Jerônimo de Albuquerque e a Francisco Pereira Coutinho, que terá 1,3 quilômetro asfaltado ainda no mês de novembro.

Na primeira etapa do projeto, a Zulmira foi revitalizada da Avenida Cônsul Assaf Trad até a Jerônimo de Albuquerque e agora está sendo revitalizado (dentro do Complexo José Tavares) o trecho entre a Major Giovani Francisco e a Francisco Pereira Coutinho.

Esta é a terceira frente de drenagem e pavimentação que a Prefeitura vai executar nesta região da cidade (saída para Cuiabá). São recursos do PAC Pavimentação que a atual gestão destravou e viabilizou junto ao Governo do Estado, recursos da contrapartida, em torno de 15% do total investido.

Já foram executados 20 quilômetros de pavimentação no Nova Lima Etapa A (localizada no quadrilátero das avenidas Cônsul Assaf Trad/Marques de Herval/Zulmira Borba e Rua Gerônimo de Albuquerque; mais 11 km no Jardim Anache e estão na fase de conclusão 14 km de asfalto no quadrilátero mais alto do Nova Lima, o chamado Complexo José Tavares : acima da Francisco Pereira Coutinho até a Major Giovani Francisco, entre a Marques Herval até a divisa com o Vida Nova e o Residencial Tarsila do Amaral.

As ruas que serão asfaltadas no Nova Lima B

O projeto de pavimentação da etapa do B do Nova Lima inclui também o recapeamento de um trecho de 500 metros da Marques de Herval (o corredor do Nova Lima, que já recebeu novo pavimento desde o cruzamento com a Avenida Cônsul Assaf Trad). Serão beneficiadas várias vias que tiveram trechos asfaltados na etapa A.

Neste grupo estão a Rua Dona Carlota Joaquina (mais 1,380 km); Alberto Veiga (1 km); Alfredo Borba (920 metros); Assunção Borba (920 metros);Botafogo (540 metros); Claudio Manoel da Costa (920 metros); Dom Sebastião Leme )(960 metros); Eugênia Lima (1 km); Guilherme Almeida (510 metros); Jorge Mascarenhas (760 metros); Júlio Prestes (810 metros); Leonardo Nunes (680 metros); Lourenço Veiga (890 metros); Randolfo Lima (440 metros); Martim Afonso de Souza (1 km);Silvério Faustino ( 1km); Santo Inácio de Loiola (350 metros);Tocuma (1 km) e Ulisses Conceição (60 metros).

Comentários