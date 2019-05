Prefeito Hélio vistoria início do asfalto no Residencial

O prefeito Hélio Peluffo anunciou pavimentação asfáltica para mais seis bairros. Os próximos que receberão asfalto, calçada e meio fio são 100% do Residencial Ponta Porã 1, Bosque de Ponta Porã, São João, Jardim Estoril, Flamboyant e São Rafael. No Residencial, os trabalhos já tiveram início nesta semana.

O Residencial Ponta Porã 1 receberá pavimentação de todas as vias, melhorando significativamente a qualidade de vida dos moradores. “Acompanhamos de perto o início da obra de pavimentação asfáltica do bairro Residencial Ponta Porã I. A obra está sendo realizada com recursos do avançar cidades e pavimentará 100% das ruas do bairro”, afirmou o prefeito Hélio Peluffo.

Na semana passada, o prefeito vistoriou a conclusão da pavimentação na região do bairro Alegrete e Boa Vista. A região norte composto pelo bairro Jardim Alegrete e Boa Vista, localizados entre os bairros Vila Áurea, Residencial Ponta Porã e Ipês 1 e 2, recebeu os primeiros metros de capa asfáltica, um sonho antigo dos moradores e contemplado na gestão do prefeito Hélio Peluffo.

As ruas Acre, Mato Grosso do Sul, Dr. Nilo Barem, Osvaldo Cruz, General Andrade Neves e Arnaldo Moreira receberam a pavimentação asfáltica, melhorando significativamente a qualidade de vida dos moradores dessa região. “É um compromisso assumido e estamos levando melhorias a todas as regiões da cidade”, enfatiza o prefeito Hélio.

“O asfalto no bairro Alegrete e Boa Vista contempla uma região que estava esperando por muito essa benfeitoria”, enfatiza o prefeito Hélio. Foi um compromisso firmado com a população e hoje estamos oficialmente entregando esta importante realização”, disse Hélio, demonstrando satisfação.

Ele lembrou que a obra foi iniciada e paralisada. Em 2017, após o projeto ser todo reformulado, já que possuía falhas oriundas da gestão passada, os trabalhos foram retomadas e agora entregue. “Ficamos felizes pois assumimos um compromisso com os moradores e cumprimos”, reiterou.

O prefeito Hélio Peluffo vistoriou a execução da obra passo a passo, e a iluminação pública avançou conforme a pavimentação asfáltica foi ganhando o trecho em sua extensão total de 18.585,51m². A via encurta distância da região ao centro da cidade beneficiando moradores de vários bairros como Gui Vilela, Jardim das Oliveiras, São Bernardo 1 e 2, Parque dos Eucaliptos, Jardim Ivone e toda a populosa da região.

A lama asfáltica interliga uma importante via de ligação entre os bairros e o centro da cidade, tornando-se um eixo perimetral entre as regiões norte e noroeste de Ponta Porã. A obra estava paralisada desde a gestão passada e foi recuperada na administração do prefeito Hélio Peluffo.

O asfalto na região do Jardim Alegrete e Boa Vista contempla as ações da administração do prefeito Hélio Peluffo no sentido de levar melhorias para todas as regiões da cidade. A região sul também já recebeu asfalto e as obras do asfalto no distrito de Sanga Puitã também já foram concluídas.

As obras de pavimentação do Residencial Ponta Porã estão sendo precedidas de trabalho de drenagem e rede de água em todos os terrenos.

