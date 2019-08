Prefeito entrega obra que atende quatro bairros na região do Jardim Botafogo

Em solenidade realizada na manhã desta quarta-feira, o prefeito Marquinhos Trad entregou obras de drenagem e pavimentação que beneficiam moradores dos bairros Jardim Morenão, Botafogo, Roselândia e Residencial Anapólis, núcleos urbanos vizinhos que há mais de 25 anos esperavam pela infraestrutura.

“Conseguimos entregar mais uma obra que se arrastava há mais de seis anos e foi preciso muitas idas a Brasília para não perdemos o recursos obtidos em 2010”, destacou o prefeito.

Marquinhos assumiu o compromisso, diante da população presente na cerimônia, de buscar recursos para lançar novas frentes de asfalto na região.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, o projeto do Jardim Botafogo teve de ser reformulado, as planilhas recalculadas e uma nova licitação foi feita já que a primeira empreiteira, pediu rescisão de contrato.

Foram investidos R$ 1.322.560,82, na execução de 2,2 quilômetros de asfalto e 746 metros de drenagem, incluindo um colchão drenante de 40 metros, na Rua Pompeo Ferreira da Silva, para garantir o escoamento das águas pluviais numa região de lençol freático muito elevado.

Espectador privilegiado da solenidade, já que mora na esquina da Rua Mirai com a Centro Oeste, onde o ato inaugural aconteceu, o aposentado Aurelindo Pedro da Silva, 82 anos, desde as 8 horas da manhã se posicionou em frente da casa para acompanhar a movimentação. “Mudou para o bairro há 25 anos, pra dizer a verdade tinha perdido às esperanças de ver o asfalto chegar. Em 2012, colocaram algumas manilhas na rua de baixo, mas pouco tempo depois, a empreiteira levantou acampamento e não voltou mais”, lembra.

O presidente da Associação de Moradores do Jardim Botafogo, Audinei Silva, lembrou que ouviu do prefeito Marquinhos Trad numa reunião política quando era deputado estadual: se fosse eleito prefeito, a obra seria uma da suas prioridades. “O senhor mostra compromisso com a população e, principalmente, é um homem público de palavra”, destacou.

A entrega do asfalto representa o fim de 26 anos de espera para 247 famílias do Residencial Anapólis, um conjunto habitacional construído nos anos 90.“Recebi, em 1993, da CDHU (antiga empresa estadual de habitação), as chaves da minha casa. Mudei na semana seguinte e, desde então, foram 26 anos sofrendo com poeira e barro, assistindo todos os bairros da região sendo asfaltados. Há oito anos, quando foi feito o asfalto na Vila Pioneira e na Rivalcir Albert (linha de ônibus, a menos de 100 metros de casa), achei que passaria aqui, mas, infelizmente, não aconteceu o que a gente esperava”, conta dona Marta de Levy Rosa.

Quem também está muita feliz com a chegada do asfalto é Suzana Carvalho, que mudou em 2017 no bairro e menos de um ano depois vai ficar livre da poeira, do barro e já vê seu imóvel se valorizar. “Acho que a Prefeitura estava esperando eu mudar pra cá”, afirma, em tom de brincadeira.

Para o comerciante Marcio Araújo, dono de uma mercearia na esquina das ruas Iraque com Goiatuba , a chegada do asfalto representa melhor qualidade de vida e valorização dos imóveis. Já Celso da Silva Ferreira, que mora na Rua Mirai, pontua que a obra representa o fim de 15 anos de convivência com a poeira e o barro.

O vereador Airton Araújo, que falou em nome da Câmara, elogiou o desempenho da atual administração por ter tirado a “cidade do marasmo em que foi jogada entre 2013 e 2016. “O prefeito governa para todos, é homem de diálogo”, destacou, pedindo o testemunho de seu colega de parlamento, Junior Longo, também presente à solenidade que contou também a presença do chefe de gabinete do prefeito, Alex de Oliveira.; do subcretário de Direitos Humanos, Ademar Vieira Junior e do presidente da Agetec, Paulo Fernando.

Ruas pavimentadas

O prefeito Marquinhos Trad entregou hoje a pavimentação das ruas Paraúna (entre Centro Oeste e Rivaldir Alberti); 13 de Novembro (entre Centro Oeste e Goiatuba); Canabras (entre Centro Oeste e Rivaldir Alberti); Mirai (entre Centro Oeste e Goiatuba); Mirai (entre Rivaldir Alberti e Divino Fonseca); Rodrigo Moura (entre Rivaldir Alberti e Fim de Rua); Iraque (entre Centro Oeste e Kilda Monteiro); Pompeu Ferreira (entre Centro Oeste e Rivaldir Alberti); Junes Salaminy; Kilda Monteiro; Francisco dos Anjos (entre Assaré e Rodrigo Moura) e Divino Fonseca (entre Assaré e Rodrigo Moura).

