Prefeito de Aquidauana visita instalações da AVIVAD

Criada em maio de 2008, a Associação Benemérita Avivamento de Deus – AVIVAD vem atuando junto a famílias em vulnerabilidade social, a princípio a entidade atuava em parceria com o evangelismo da Igreja Avivamento de Deus, oportunidade em que reunia voluntários percorrendo bairros e vilas de Aquidauana e Anastácio. Diante das necessidades que famílias enfrentavam na região da Nova Aquidauana a AVIVAD se estabeleceu no bairro e começou a atuar diretamente com essas famílias, auxiliando com o fornecimento de alimentos, roupas, cobertores e etc, o trabalho foi crescendo e hoje a Associação comanda o Projeto Resgatando Vidas que tem o objetivo de proporcionar, às 200 crianças atendidas, orientação moral, espiritual, oficinas de informática, musica, dança, canto e auxilio a aprendizagem.

Desde o início de 2018, a entidade ampliou os trabalhos para a região do Bairro Aeroporto e tem atuado na sede do Centro Comunitário do Bairro todos os sábados, com as oficinas, louvores, ministração da Palavra de Deus e recreação.

Mantida principalmente pela Igreja Avivamento de Deus, a AVIVAD tem encontrado apoio também junto a empresários que colaboram e investem nas necessidades do Projeto, como a doação de um ônibus feita pela Rádio Difusora de Campo Grande com o apoio de empresários da Capital, além de convênio de fomento com a SEDHAST, através de edital de chamamento público, que classifica projetos de todo o Estado.

No último sábado, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, visitou os dois Projetos. Primeiro o chefe do executivo foi ‘in loco’ conferir as atividades que estavam sendo desenvolvidas no Jardim Aeroporto, que conta hoje com 104 crianças matriculadas. Na sequência o prefeito foi até a sede própria do Projeto, localizada na vila Cristovão, conferiu as instalações, visitou às salas de música e informática e demais dependências. “Fico emocionado com o trabalho desenvolvido por vocês, junto a essas crianças, parabéns e quero me colocar a disposição de vocês para auxiliá-los no que for preciso”, disse Odilon visivelmente emocionado.

O prefeito que foi recebido com muito carinho pela criançada, fez questão de almoçar junto com a turma e aprovou o cardápio. Antes de deixar o jardim Aeroporto, o prefeito recebeu uma oração ministrada pela presidente do Projeto, Pastora Márcia, com a concordância de todas as crianças.

O Projeto Resgatando Vidas pretende continuar ampliando as atividades para outros bairros e já está com todo o planejamento pronto para atuar também em Anastácio, porém a viabilidade econômica para esta expansão ainda não foi viabilizada. Para doações e informações de como colaborar, basta entrar em contato com a Igreja Avivamento de Deus, localizada em Aquidauana à rua Marechal Mallet, 379 – Centro.

