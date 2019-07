Prefeito Angelo Guerreiro prestigia entrega de premiação aos vencedores da Copa dos Campeões

Na última sexta-feira (19), o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, participou do encerramento da Copa dos Campeões, na ArenaMix. Na ocasião, houve a entrega da premiação às equipes campeãs de basquete, futsal, handebol e vôlei, de 15 a 17 anos.

Embora os times de Três Lagoas não tenham chegado à classificação, o Prefeito comemorou o sucesso dos Jogos Escolares da Juventude com todos os atletas, organizadores e realizadores do Evento.

“Parabenizo à direção da FUNDESPORTE pela realização dos Jogos e digo que estamos honrados pela confiança e privilégio de sediarmos este campeonato. Aplaudo também a nossa equipe SEJUVEL que sempre se empenha do começo ao fim nas competições, para que tudo aconteça da melhor forma e para todos se sentirem em casa aqui no nosso Município”, destacou.

Os jogos foram definidos na sexta (19) e sábado (20), sendo nas categorias 15 a 17 anos e 12 a 14 anos, respectivamente. Os grandes vencedores da Copa dos Campeões receberam troféus e medalhas e avançam para a etapa regional dos Jogos Brasileiros Escolares, em Cascavel – PR, no mês de setembro.

No handebol, os atletas da Escola Estadual “Edwards Corrêa” ficaram em segundo lugar. As meninas do vôlei da Escola “Luiz Lopes de Carvalho conquistaram a terceira colocação e no basquetebol, a equipe feminina do “Dom Aquino Corrêa” ficou na “lanterna” no grupo.

A delegação de Campo Grande lidera no número de troféus, com cinco times no primeiro lugar do pódio. Em segundo, Ponta Porã volta com quatro ouros e Dourados será representada por dois times, conforme a tabela abaixo:

BASQUETE FEM. 15 A 17 ANOS MASC. 15 A 17 FEM. 12 A 14 ANOS MASC. 12 A 14 NOVA ANDRADINA PONTA PORÃ DOURADOS DOURADOS FUTSAL CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE AMAMBAI CORUMBA HANDEBOL CAMPO GRANDE JARDIM CAMPO GRANDE AQUIDAUANA VOLEIBOL PONTA PORÃ CAMPO GRANDE PONTA PORÃ PONTA PORÃ

Comentários