Prazo para inscrições do Encceja 2019 se encerra nesta sexta-feira, em todo o País

Aberto no último dia 20 de maio, o período para as inscrições no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) se encerra nesta sexta-feira (31.5). Com participação voluntária e gratuita, o Encceja é direcionado aos jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino.

Como novidade para 2019, o Exame vai permitir a participação dos interessados que faltaram às provas em 2018. Para a edição deste ano, o participante deverá selecionar o motivo da ausência no processo de inscrição. Os detalhes estão presentes no edital, disponível no portal do INEP. As provas do Encceja serão aplicadas no dia 25 de agosto, tanto para o Ensino Fundamental, quanto para o Ensino Médio. Em MS, 21 municípios receberão as provas.

A participação é voluntária e gratuita, mas existe uma idade mínima exigida. Quem visa a Certificação de Conclusão do Ensino Fundamental precisa ter 15 anos completos na data de realização do Exame. Quem visa a Certificação de Conclusão do Ensino Médio precisa ter 18 anos completos.

Vale destacar que os resultados individuais do Encceja permitem a emissão de dois documentos distintos: a Certificação de Conclusão de Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, para o participante que conseguir a nota mínima exigida nas quatro provas objetivas e na redação; e a Declaração Parcial de Proficiência, para o participante que conseguir a nota mínima exigida em uma das quatro provas, ou em mais de uma, mas não em todas.

A inscrição e a realização das provas não garantem a certificação. Será certificado apenas o participante que atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do Encceja e que atingir, adicionalmente, no caso de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física no Ensino Fundamental; e de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias no Ensino Médio, proficiência de pelo menos cinco pontos na prova de redação.

Comentários