Potencial da Caixa Econômica é destacado no lançamento do Plano Safra em Mato Grosso do Sul

O Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Evandro Narciso de Lima, o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck e o Presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho, lançaram na manhã desta sexta-feira, dia 12 de julho, o Plano safra da Caixa Econômica Federal para Mato Grosso do Sul, na Superintendência, em Campo Grande.

Com a missão de promover o desenvolvimento regional e ainda ajudar a Caixa a se tornar um dos maiores financiadores do Agro no País, o Superintendente fez questão de recordar os primeiros desafios enfrentados, quando deram início ao atendimento do setor do agronegócio, a alguns anos, e ouvia-se muito que seria um ‘balão de ensaio’, e que entraria e sairia rapidamente. “O que vemos hoje é o aumento da capilaridade de crédito a cada ano, o que faz com que possamos proporcionar a aqueles que vivem do agronegócio no Mato Grosso do Sul, recursos para investimento e custeio da produção agrícola”. Completou.

Alessandro, presidente Sindicato Rural de Campo Grande, falou da superação da Caixa ano a ano, nas ações relacionadas ao setor produtivo e destacou que os produtores acreditam no potencial da Caixa, por ela trabalhar com uma perspectiva diferente das outras instituições. “Além do foco no resultado econômico, a Caixa tem o foco social, o que fará toda diferença para os pequenos e médios”. Reforçou, ao destacar que 90% das propriedades de Campo Grande são medias ou pequenas e que estes são os que mais tem dificuldades para tomar crédito, atualmente.

Representando o Governo do Estado, o Secretário Jaime, parabenizou o superintendente e toda equipe da Caixa pelo lançamento do programa e lembrou o lançamento do plano safra realizado na segunda feira com a presença da Ministra Tereza Cristina, no Banco do Brasil, na capital.

Jaime destacou a importância de desburocratizar o crédito, ter uma plataforma transparente e um olhar atento para a economia agrícola do Estado. “Continuamos num processo de expansão, e acreditamos na ampliação em aproximadamente 300 mil hectares da área plantada para a próxima safra o que vai demandar ainda mais credito” Comentou Verruck, ao destacar a capilaridade da Caixa e o seu potencial para ampliar cada vez mais o atendimento ao setor produtivo.

A posição privilegiada de Mato Grosso do Sul no ranking da adimplência no País, figurando entre os Estados que tem os produtores dos mais comprometidos com seus compromissos financeiros, também foi destacada pelo Secretário como fundamental para incentivar a ampliação dos recursos disponibilizados a cada safra. “O que a Caixa está fazendo hoje, não é nada perto do que ela ainda pode fazer”, finalizou.

Para encerrar o ato de lançamento do plano, técnicos da Caixa fizeram a apresentação das linhas de crédito que estarão disponíveis em Mato Grosso do Sul. Os valores devem ser divulgados oficialmente na próxima semana.

