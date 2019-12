Polícia Militar lança “Operação Boas Festas” nesta sexta-feira

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Polícia Militar, realizarão nesta sexta-feira (6.12), às 8h, o lançamento oficial da sua tradicional “Operação Boas Festas”. O evento acontece na Praça Ary Coelho, no Centro da Capital.

O reforço do policiamento neste período que compreende o Natal e o Ano Novo será feito nem Campo Grande e também em todo o interior do Estado, com foco na prevenção de delitos e redução dos índices criminais, aumento da segurança e bem estar da população. A ação ocorre em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comerciais dos municípios por conta do 13º salário e festividades natalinas.

Na Capital, dentre os locais contemplados com a “Operação Boas Festas” está a região central e as principais vias da cidade como Euclides da Cunha, Avenida Mato Grosso, Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal e Bom Pastor, que contarão com rondas ostensivas, ações educativas e preventivas de policiamento comunitário, que serão realizadas por equipes de motos, viaturas quatro rodas e policiamento montado.

Os pontos que receberão reforço foram definidos por meio de levantamentos estatísticos realizados pelas forças policiais, através do serviço de inteligência e em consulta as associações. O policiamento que começa nesta sexta-feira deve seguir até o dia 4 de janeiro.

Para o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, historicamente a Polícia Militar sempre dá o suporte à população, garantindo um fim de ano tranquilo, intensificando rondas e abordagens por todo Mato Grosso do Sul.

Comentários