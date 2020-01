Polícia Militar de Jardim recupera veículo furtado e prende autores

Jardim-MS (Correspondente) – Na última quarta-feira (01), foi registrado o furto de uma motocicleta, tipo Biz, na cidade de Jardim. Com isso, os policiais militares da Equipe de Inteligência do 11º BPM iniciaram levantamento de informações para identificarem o autor do ilícito.

Diante das informações coletadas, os policiais militares iniciaram as buscas de informações para descobrirem o paradeiro do autor e com isso recuperarem o veículo furtado, obtendo êxito em localizar o autor no dia seguinte do fato, o qual foi surpreendido pelos policiais ao tentar sair do local que usava para se esconder. Em contato com o autor (20), o mesmo confessou a autoria do furto, relatando como procedeu na subtração do veículo. Disse, ainda, que havia negociado o veículo com outra pessoa pelo valor de R$ 1.000,00.

Após a declaração do autor, os policiais militares realizaram novas buscas no intuito de localizar a pessoa indicada, bem como verificar se ainda o veículo estava sob sua posse. Obtiveram êxito em localizar o suspeito (33), e também de encontrar o veículo abandonado no matagal próximo ao lixão municipal.

Diante dos fatos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil os envolvidos e o veículo recuperado, para as providências que o caso requer.

Comentários