Polícia elucida crime de latrocínio ocorrido em MS

MARACAJU-MS (Correspondente) – A Delegacia de Polícia Civil do Município elucidou um crime ocorrido no ano de 2016. A vítima identificada por Alfredo Flores na época com 54 anos foi morto com três perfurações de arma branca na região do pescoço, na Rua Quintino Bocaiúva, Bairro Paraguai, no dia 23/07/2016.

CRIME

Conforme as investigações, CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA (27) estava no bar de seu pai, onde a vítima estava ingerindo bebida alcoólica e ostentando o dinheiro que havia acabo de receber. Se aproveitando da embriaguez o autor tentou passar um troco em menor valor, no momento de acertar a conta. Ao notar que havia sido enganado, Alfredo passou a xingar Cristiano e abandonou o local. Sendo então seguido pelo algoz que ao chegar em frente à casa da vítima, o surpreendeu em local escuro desferindo vários golpes de faca que levaram a morte. Cristiano ainda furtou R$ 400,00 da vítima.

Diante das provas juntadas no Inquérito Policial, Cristiano confessou o crime alegando que matou no intuito de subtrair o dinheiro, razão pelo qual foi indiciado pelo crime de latrocínio. Ele já se encontra preso e respondendo por outro homicídio.

