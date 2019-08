Polícia desmantela organização criminosa que distribuía drogas sintéticas para todo o Brasil

Com foco no combate ao tráfico de drogas interestadual, a Polícia Civil de Santa Fé do Sul (SP) e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Jales (SP) deflagraram na manhã de hoje (8), uma operação que desmantelou uma organização criminosa que distribuía drogas em várias localidades do Brasil. A ação contou com o apoio das Polícias Civil de Paranaíba, Aparecida do Taboado e Fernandópolis (SP), da Polícia Militar de São Paulo e da Polícia Rodoviária Federal.

Foram cumpridos 27 mandados expedidos pelo Poder Judiciário de Santa Fé do Sul, sendo 18 mandados de busca e apreensão e 09 mandados de prisão temporária. Quatro deles foram cumpridos em Paranaíba e um em Aparecida do Taboado. Outros onze mandados foram cumpridos em Santa Fé do Sul e dois em Fernandópolis. Ao todo foram presas sete pessoas.

De acordo com os delegados de polícia Higor Vinicius Nogueira Jorge e Marcos Alberto Negrelli da Silva, da Polícia Civil de Santa Fé do Sul, responsáveis pela operação, os presos eram investigados desde o mês de janeiro de 2019 e, durante a investigação foi possível apreender grande quantidade de drogas sintéticas, bem como haxixe que era comercializado principalmente entre universitários.

Existem indícios de que utilizando transportadoras os criminosos enviaram drogas sintéticas para as cidades sul-mato-grossenses de Paranaíba, Aparecida do Taboado, e os municípios paulistas de Ilha Solteira, Campinas, Rio Claro e para outros estados. Conforme a Polícia Civil, os traficantes mantinham distribuidores em diversos lugares, que ficavam responsáveis pelo recebimento e distribuição das drogas, principalmente em festas raves.

Apreensões

Em uma das ações realizadas pelos policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Santa Fé do Sul, em 22 de março de 2019, foram apreendidos no interior de uma transportadora de encomendas, mais de R$ 30 mil em drogas sintéticas.

Conforme apurado pela Polícia Civil, nos últimos 12 meses a associação criminosa realizou pelo menos 21 envios de drogas sintéticas por meio de transportadoras, arrecadando com o tráfico mais de R$ 600 mil.