Polícia Civil prende acusado de degolar assentado

PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A Polícia Civil esclareceu o homicídio de Assunção Ojeda (47), ocorrido no assentamento Nova Era, em 27 de maio. Nessa semana prendeu no Paraná, Antônio Blanco Ferreira Neto (24), acusado do crime. Conforme o delegado da 1ª Delegacia de Polícia Civil, Juliano Cortez Toledo Penteado, responsável pelo caso, a vítima foi vista pela última vez jogando sinuca e bebendo na companhia do acusado, em um bar localizado na Vila Secador. Como Ojeda não voltou para casa, a família registrou um BO de desaparecimento e dois dias depois foi encontrado o corpo da vítima boiando no rio Dourados.

INVESTIGAÇÕES

Provas colhidas durante a perícia e as investigações realizadas pelo delegado Juliano, o delegado Alcides Bruno Braun e pelo investigador Thales Ribeiro, comprovaram que a vítima foi morta por Antônio, que teria se irritado porque a vítima chegou ao bar em que ele estava embriagada e começou a brincar dizendo que sabia das “broncas” do acusado e que iria avisar a polícia sobre seu paradeiro.

CRIME

Já era madrugada, quando premeditando o crime o acusado convidou Ojeda para irem de carro beber no local conhecido como Casarão, no assentamento Nova Era. No meio do caminho a vítima foi atingida por diversos golpes de faca, que resultaram em lesões e fraturas expostas nas mãos e antebraço, além de ser degolada. Em seguida o autor jogou o corpo no rio e ateou fogo no carro. Após cometer o crime, o acusado foi trabalhar no corte de eucalipto, em uma fazenda do município de Antônio João, e ao saber que estava sendo investigado, fugiu.

PRISÃO

Diante das provas, o delegado responsável pelo caso representou pela prisão temporária do acusado, que foi deferida pela justiça. Após localizar o acusado em Foz do Iguaçu, a Polícia Civil deflagrou uma operação conjunta com a Denarc do Paraná, que resultou na captura do foragido no estado vizinho e recâmbio para Mato Grosso do Sul. Conforme a Polícia Civil, Antônio é o principal suspeito da morte do adolescente Matheus Nunes Landim, 16 anos, ocorrida em Dourados em novembro de 2017 . A vítima foi atingida por pelo menos 30 facadas e encontrada já sem vida na Rua Arlindo Borba, esquina com a Manoel Torres.

