Polícia Civil indicia autores de assalto em posto de combustível de MS

COSTA RICA-MS (Correspondente) – Policiais Civis do Setor identificaram os autores de um assalto a um posto de combustíveis local na noite do dia 17 de agosto. Na ocasião, a dupla rendeu o frentista do posto localizado na avenida Jose Ferreira da Costa, os autores de 34 e 31 anos deram voz de assalto e subtraíram dinheiro dos abastecimentos. Exaltados, eles simularam estarem armados, mediante gestos com as mãos na cintura. Após comunicado o roubo os policiais iniciaram as diligências com o objetivo de identificar, localizar e prender em flagrante os criminosos, bem como recuperar o dinheiro.

Durante patrulhamento nas imediações, a PM localizou uma camiseta usada por um dos meliantes no crime. Em seguida investigadores do SIG identificaram os suspeitos como possíveis autores do roubo. Com base nas imagens do sistema de vídeo monitoramento e outros elementos, os investigadores confirmaram a convicção dos suspeitos, nesta terça-feira (21). Eles foram indiciados por roubo majorado pelo concurso de agentes. Diligências seguem com o objetivo de recuperar os valores subtraídos.

