PMA autua infrator por desmatamento ilegal durante operação Cervo-do-Pantanal

A Polícia Militar Ambiental de Jardim verificou em uma propriedade rural no município de Guia Lopes da Laguna, a 16 km daquela cidade nesta terça-feira (13), uma área desmatada de 1,75 hectares destruídos de vegetação, com medidas conferidas com GPS. A vistoria foi realizada durante trabalho visando ao combate do desmatamento ilegal com uso de imagem de satélites e caracterização da atividade desenvolvida com uso de drone, na operação Cervo-do-Pantanal.

O infrator (39), residente em Caracol, suprimiu a vegetação entre os anos de 2013 e 2015 e não possuía autorização ambiental para a atividade. No lugar da floresta desmatada havia pastagem e criação de gado no local. A madeira proveniente do desmatamento não estava mais no local. Ele foi autuado e recebeu multa administrativa de R$ 525,00.

O autuado também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. Além disso, ele foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

