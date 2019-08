PMA apreende 370 kg de maconha durante fiscalização ambiental

PMA de Amambai realizavam fiscalização pela rodovia MS 165, que liga as cidades de Aral Moreira e Coronel Sapucaia e apreenderam um veículo e 370 kg de maconha. A apreensão deu-se na quinta-feira (1) no final da manhã, enquanto a equipe realizava um patrulhamento a pé na área das nascentes do rio Amambai, no município de Coronel Sapucaia.

Nas proximidades de um casebre de tábua havia um veículo Fiat Ideia, com placas de Anápolis (GO) carregado de tabletes de maconha, tanto no porta-malas, como em cima dos bancos. Dentro do casebre, embaixo de um plástico foram encontrados mais tabletes da droga. A equipe fez a checagem do veículo e não havia nenhuma restrição. Foi solicitado um guincho e apoio da Polícia Militar de Amambai, para o transporte do veículo e da maconha.

No local, os Policiais Militares de Amambai que foram ao local informaram que tinham abordado o veículo no dia 26 de julho na cidade com o proprietário e não tinham encontrado nada de suspeito, inclusive, tinham registrado a ocorrência no sistema. O veículo e a maconha foram apreendidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia, que investigará a autoria do crime.

