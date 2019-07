PM divulga o balanço do final de semana na Capital

CAMPO GRANDE-MS (Correspondente) – Durante este final de semana (19-22), policiais militares, responsáveis pelo policiamento na região central da Capital, realizaram ações de policiamento ostensivo e apreenderam uma pistola calibre .380 e efetuaram a prisão de duas pessoas por tráfico de d rogas.

Arma de fogo

Após serem acionados por meio do CIOPS, na noite de sexta-feira (19), uma equipe operacional deslocou até uma residência localizada na rua Rio Grande do Sul, após receber a denúncia de que no imóvel havia uma arma de fogo. Em contato com a moradora, uma senhora de 86 anos, os militares realizaram a vistoria em um cômodo indicado por ela, onde um amigo da família estaria hospedado e, no local, os policiais acabaram localizando uma pistola IMBEL, calibre.380, carregada com 4 munições, além de apreender outras 3 munições de calibre .28. O suspeito já havia deixado o local, porém foi qualificado em boletim de ocorrência entregue na DEPAC do Centro.

Tráfico de Drogas

Na noite de sábado (20), a equipe de Força Tática recebeu informações sobre um indivíduo comercializando entorpecente no entorno de um evento realizado no Sesc Morada dos Baís, Avenida Afonso Pena. De posse das informações, os policiais se dirigiram ao local e o suspeito ao avistar a aproximação da equipe empreendeu fuga. Mas foi alcançado e detido na posse de pasta base de cocaína. O jovem (18) admitiu que comercializava o entorpecente no local. Na noite de domingo (21) os militares realizavam policiamento ostensivo na antiga rodoviária quando suspeitaram de uma mulher, 25 anos. Ela foi submetida à busca pessoal e, em sua posse foram localizadas 13 porções de pasta base de cocaína escondidas em suas partes íntimas.

