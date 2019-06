PF prende traficantes em Aeroporto Internacional de SP

GUARULHOS-SP (Correspondente) – A Polícia Federal prendeu em ações distintas, ocorridas no Aeroporto Internacional de São Paulo, quatro passageiros de voos internacionais pelos crimes de descaminho, falsa identidade e tráfico internacional de drogas.

PRISÕES

Um homem, nacional da Bolívia, que desembarcou de voo proveniente do Panamá, foi detido por servidores da Receita Federal ao tentar passar pelo canal de inspeção nada a declarar com uma bagagem cheia de joias. A PF foi acionada e prendeu o suspeito pela tentativa de iludir o pagamento do imposto devido pela entrada da mercadoria no país. A outra prisão foi uma mulher, nacional do Congo, de 33 anos, tentando realizar os procedimentos migratórios com a apresentação de passaporte falso. A autora disse aos policiais que adquiriu o documento no Paraguai.

E as últimas detenções foi de um brasileiro, de 33 anos com 2 Kg de droga escondidos em um fundo falso da bagagem. A venezuelana, de 22 anos também foi preso com 2 Kg drogas em fundo falso da bagagem.

Os presos serão conduzidos aos presídios estaduais, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Comentários