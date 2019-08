Pesquisa realizada pelo Procon Estadual registra acréscimo de até 182% em produtos de higiene pessoal e limpeza

Equipes de pesquisadores da Superintendência para Orientação Defesa do Consumidor (Procon/MS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) realizaram verificação de preços de produtos de higiene pessoal e limpeza no período de 31 de julho a 14 de agosto. Foram visitados 11 estabelecimentos comerciais em Campo Grande e verificados preços de 236 produtos com caraterísticas iguais, dos quais 183 foram liberados para divulgação.

A pesquisa leva em consideração, para divulgação, a existência de produtos iguais em pelo menos três dos estabelecimentos onde foram feitos os levantamentos. Foram detectadas diferenças de preços que vão de 10,97% no caso de amaciante de roupas Minuano, que pode ser encontrado a R$ 6,29 na loja do Fort Atacadista da avenida Guri Marques, enquanto é vendido por R$ 6,98 na unidade da rede Legal de Supermercados da avenida José Nogueira Vieira (bairro Tiradentes). A pesquisa verificou ainda diferença de 182,96% no preço do aparelho de barbear Prestobarba, que custa R$ 11,29 no Carrefour, podendo ser adquirido por R$ 3,99 no supermercado São João, na avenida Tancredo Neves, no bairro Aero Rancho.

Para maior abrangência, neste levantamento foram pesquisados estabelecimentos localizados nos mais diversos pontos de Campo Grande, como é o caso do Assai Atacadista (avenida Cônsul Assaf Trad), Atacadão (avenida Duque de Caxias), Carrefour (avenida Afonso Pena), Comper Hipermercado (avenida Günter Hans), Extra Supermercados (rua Maracaju), Fort Atacadista (avenida Guri Marques). Rede Econômica Pague Poko (Taquaral Bosque), Supermercado Pires (avenida Guaicurus), Supermercado Legal (avenida José Nogueira Vieira), Supermercado São João (avenida Presidente Tancredo Neves) e Walmart (avenida Mato Grosso).

O setor de pesquisas do Procon Estadual realizou, também, verificação para estabelecer termos comparativos entre os valores praticados no trimestre anterior, bem como no ano passado e, para isso, teve como parâmetros produtos com características iguais aos que foram vistos na pesquisa atual. Entre os itens verificados alguns sofreram aumento, a exemplo de desodorante roll-on Rexona, que no trimestre passado era vendido a R$ 8,01 e agora chega a ser vendido a R$ 12,77, o que configura 37,27% a mais. No entanto, foi detectado produto com decréscimo de preços. O shampoo Tresemé com 400ml era vendido por R$ 14,25 e pode ser encontrado por R$ 8,32 – redução de 71,27%.

Em se tratando de preços praticados no ano passado, também foram estabelecidas as variações. Tanto houve acréscimo como defasagem. Coincidentemente o desodorante roll-on Rexona apresentou o mesmo índice de acréscimo (37,27%) tanto na comparação trimestral como anual, enquanto o shampoo Tresemé também foi o produto com maior decréscimo de preço (-67,79%). Novamente ficou demonstrado que o consumidor que pesquisa preços tem possibilidade de pagar mais barato pelo produto que deseja adquirir.

Confira abaixo as pesquisas:

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2019/08/PRODUTOS-DE-HIG-E-LIMP-DIVULGAÇÃO-1.xlsx

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2019/08/PRODUTOS-DE-HIG-E-LIMP-DIVULGAÇÃO-1.xlsx

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2019/08/PRODUTOS-DE-HIG-E-LIMP-DIVULGAÇÃO-1.xlsx

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2019/08/PRODUTOS-DE-HIG-E-LIMP-DIVULGAÇÃO-1.xlsx

Comentários