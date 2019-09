Pesquisa de opinião revela aprovação de 72% da população com a Santa Casa

Durante o mês de julho de 2019 o hospital foi avaliado pelos membros da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande (ABCG) e por parte da população da região sobre os serviços e atendimentos prestados e o trabalho da atual gestão. De acordo com os resultados das pesquisas, 72,82% dos entrevistados apontaram satisfação geral da Santa Casa e 96% dos associados aprovaram a atual administração. O relatório foi realizado pelo Instituto de Pesquisa e Resultado (IPR).

As pesquisas aplicadas foram realizadas por entrevistadores devidamente treinados pelo IPR com abordagem de natureza quantitava e qualitativa realizadas presencialmente em domicílio na região do estudo e, no caso dos associados, via telefone. Foram entrevistados 505 moradores de Campo Grande e 70 associados da ABCG. A margem de erro considerada pelo levantamento é de 3 a 4,36 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%.

De acordo com o presidente do hospital, Dr. Escaheu Nascimento, o resultado da pesquisa é de extrema importância, pois demonstra o nível de confiabilidade que a população e demais entrevistados têm na instituição. “Ficamos satisfeitos de saber que a maioria da população atendida pela nossa Santa Casa está contente com o nosso trabalho. Se juntarmos os que avaliaram como regulares chegaremos a cerca de 84,33% de aprovação e isto é muito gratificante. Viemos para mudar a forma como era administrado o hospital e assim tem sido nos últimos anos sob nossa gestão”, comenta Escaheu.

Dentre as questões avaliadas com os usuários estavam a percepção da evolução na estrutura física, na assistência ao paciente, no acolhimento dos familiares e acompanhantes, do atendimento prestado pelos funcionários atuantes no hospital e demais assuntos. Além dessas questões, foram abordadas para os associados, a avaliação em relação às entregas de reformas, o recebimento de recursos financeiros e a administração deles, bem como o Plano Santa Casa Saúde, o Prontomed e o Centro Médico Santa Casa. Ao todo foram 11 perguntas para cada categoria podendo escolher entre ótimo, bom, regular, ruim, ou também, não participar da pesquisa.

Desde o início da gestão, Dr. Escaheu Nascimento e demais membros da diretoria corporativa tem se dedicado no compromisso de não fazer mais a gestão do mesmo jeito que antes. “Nós sempre entendemos a falta de recursos financeiros e isso nos impede de fazer todas as coisas que gostaríamos, mas estamos mudando os parâmetros da gestão aqui dentro do hospital e focando nos pacientes”, finalizou o presidente.

