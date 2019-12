Penitenciária de Dourados inaugura sistema de vigilância e área de apoio a visitantes nesta quarta-feira

A Penitenciária Estadual de Dourados (PED) realiza nesta quarta-feira (11.12) a inauguração oficial do novo Sistema de Monitoramento por Câmeras e da Área de Apoio ao Visitante. O evento terá início às 9h30 e contará com a participação do diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Aud de Oliveira Chaves.

Para a implantação do novo sistema de videomonitoramento, foi construída uma sala de 36 metros quadrados, além da ampliação no total de câmeras, entre elas algumas no modelo speed domes, com alto alcance; além de mais uma TV de 55 polegadas, melhorando o sistema de vigilância desta unidade.

Já na Área de Apoio ao Visitante, foram construídos 150 metros quadrados, além de mais dois banheiros e reforma dos outros dois que já existiam. Foram adaptadas as portas de entrada para cadeirantes; foi feito o calçamento da área, de 10 metros; confeccionados bancos de concreto em toda a cobertura e com pontos de água e energia, para atender, principalmente, as visitantes que são de outros estados e municípios.

As obras e aquisições de equipamentos foram realizados com recursos próprios, com anuência do poder Judiciário e do Ministério Público. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 150 mil.

