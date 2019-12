Pelo 3º ano consecutivo, Unigran Capital conquista o título de melhor de MS

Unigran Capital ficou entre os 20 melhores centros universitários do Brasil

Pelo terceiro ano consecutivo, o Centro Universitário Unigran Capital conquistou o título de melhor Instituição de Ensino Superior (IES) – entre públicas e privadas – de Mato Grosso do Sul. As informações são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pela avaliação do ensino superior, que divulgou em 12 de novembro, os dados do Índice Geral dos Cursos (IGC) e do Conceito Preliminar dos Cursos (CPC).

A Unigran Capital manteve o conceito 4 no IGC, o mesmo que recebeu nos anos anteriores (2016, 2017 e 2018), sendo a melhor Instituição de Ensino Superior do Estado entre públicas e privadas.

O conceito classifica as Instituição de Ensino Superior em “de excelência” (conceito 4 e 5), “satisfatória” (conceito 3) e “insatisfatória” (conceito 1 e 2). Assim como no ano anterior, apenas a Unigran Capital e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) atingiram o conceito 4 e foram consideradas “de excelência”.

Os índices integram o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes) e medem a qualidade da educação no país. Foram analisadas 2.052 universidades, institutos federais, faculdades e centros universitários e 8.520 cursos de bacharelado e superiores de tecnologia em todo o Brasil.

Com os índices do MEC divulgados em 12 de dezembro, a Unigran Capital é atualmente:

1ª entre privadas e públicas de MS;

Entre os 20 melhores Centros Universitários do Brasil,

Entre as 100 melhores IES privadas do Brasil;

Entre as 150 melhores IES do Brasil (entre públicas e privadas).

Conceito Preliminar dos Cursos (CPC)

Com relação ao CPC, os três cursos da Unigran Capital avaliados receberam o conceito 4 (as notas vão de 1 a 5): Administração; Ciências Contábeis e Psicologia. O curso de Administração conquistou o título de melhor de Campo Grande e o 2° melhor do Estado, sendo que o 1° é curso da Unigran Dourados. O curso de Psicologia teve a melhor classificação entre as Instituições de Ensino Superior particulares. O curso de Ciências Contábeis da Unigran Capital é o 5º melhor curso de Mato Grosso do Sul entre os 20 avaliados.

O CPC avaliou 8.520 cursos no Brasil. O conceito considera quesitos como a qualidade da formação dos professores e o Conceito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Para o pró-reitor de Ensino e Extensão da Unigran Capital, Vinícius Soares de Oliveira, os índices consolidam o trabalho de excelência desenvolvido na Instituição ao longo dos anos. “O Índice Geral de cursos (IGC) comprova que somos a melhor do Estado. O ICG leva em consideração corpo docente, a nota no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e o Conceito Institucional. É uma responsabilidade enorme manter esse índice e já somos a melhor do Estado há três anos. Pretendemos manter a excelência nos próximos anos, diz Oliveira”.

Entre os fatores para que a Unigran Capital se mantenha como melhor do Estado há três anos, o pró-reitor cita o corpo docente da Instituição, que tem 80% de mestres e doutores. “O principal para atingir esse índice é focar na excelência. A Unigran Capital possui corpo docente com 80% de mestres e doutores. São professores que têm experiência tanto na área docente quanto no profissional. São profissionais de destaque que também atuam na profissão na qual eles estão formando os alunos”, explica o pró-reitor.

Para o próximo ano, a Unigran Capital continuará a focar na excelência de ensino com treinamento do corpo docente, aplicação de metodologias inovadoras, inovação tecnológica, pesquisa científica e investimentos na estrutura física. Neste ano, a Instituição também investiu na internacionalização, firmando convênio com universidades da Espanha e do Uruguai. As ações vão permitir que acadêmicos e docentes façam intercâmbio educacional com universidades desses países.

“Para o nosso acadêmico, o índice alcançado no ICG, significa que ele fez a escolha certa e que está no melhor lugar para se tornar um profissional de excelência. Para quem pretende fazer um curso superior, vale a pena ponderar: onde você quer chegar? Se você quer ser um profissional de excelência, precisa procurar uma instituição de ensino de excelência. Quando o acadêmico se matricula na Unigran Capital, ele sabe que está se matriculando onde têm os melhores professores, a melhor estrutura de laboratórios e o melhor suporte para ele”, finaliza o pró-reitor de Ensino e Extensão.

Conceito Institucional (CI)

A Unigran Capital conquistou, em 2018, Conceito Institucional (CI) 5, o conceito máximo de excelência do Ministério da Educação (MEC). Em Campo Grande, a Unigran Capital foi a única instituição de ensino superior a atingir nota máxima. As notas de todas as instituições de ensino estão disponíveis no site do MEC. Este índice é avaliado a cada três anos pelo MEC.

O CI é a avaliação in loco feita por uma comissão nomeada pelo INEP/MEC, em que a Instituição de Ensino Superior como um todo é analisada. Na visita, foram avaliados a infraestrutura, docentes, tecnologia, laboratórios, ensino, pesquisa e extensão, entre outros fatores. A Unigran Capital atingiu nota máxima, sendo reconhecida pelo MEC pelo seu ensino de excelência. Estude na melhor do Estado. Vestibular Unigran 2020



A Unigran também oferece cursos de graduação EAD e Cursos presenciais: Administração; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Ciências Contábeis; Design de Interiores; Direito; Educação Física; Enfermagem; Estética e Cosmética; Fisioterapia; Nutrição; Psicologia; Radiologia.A Unigran também oferece cursos de semipresenciais , além de pós-graduações .

Índice Geral de Cursos (IGC): avalia as Instituições de Educação Superior. Seu cálculo é realizado anualmente e leva em conta os seguintes aspectos: média dos CPCs do último triênio, além dos conceitos de avaliação da pós-graduação atribuídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que também é trienal. Conceito Preliminar de Curso (CPC): é um indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação. Seu cálculo e divulgação ocorrem no ano seguinte ao da realização do Enade, com base na avaliação de desempenho de estudantes, no valor agregado pelo processo formativo e em insumos referentes às condições de oferta – corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos.

Bacharelados avaliados no Enade 2018: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Direito, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social, Teologia e Turismo



Conceito Enade: indicador de qualidade que avalia os cursos por intermédio dos desempenhos dos estudantes no Enade. Seu cálculo e divulgação ocorrem anualmente para os cursos com pelo menos dois estudantes concluintes participantes do Exame.

