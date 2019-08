Pela segunda vez, população elege Coronel David como o deputado mais atuante da ALMS

Segundo dados da pesquisa estimulada do Instituto (Ranking Comunicação & Pesquisa), sobre a avaliação política entre os 10 deputados estaduais mais atuantes da Assembleia Legislativa de MS, Coronel David aparece em 1º (primeiro lugar) com 9,08%.

Mais um Instituto de Pesquisa confirmou que a população de Mato Grosso do Sul está cada vez mais satisfeita e confiante no trabalho desenvolvido pelo deputado estadual Coronel David (PSL), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Em julho, o Instituto IBP (Instituto Brasileiro de Pesquisa) também realizou uma pesquisa estimulada sobre a avaliação política entre os deputados estaduais da Casa de Leis, com 1.500 entrevistados em 15 municípios de MS, onde Coronel David conquistou o 1º (primeiro lugar) com 15,13%, diante dos demais parlamentares como o deputado mais atuante da Assembleia Legislativa de MS.

“Só agradeço à nossa população por mais esse voto de confiança em meu trabalho. Esses dados representam o resultado de um trabalho sério e comprometido com o Estado. Vamos continuar buscando investimentos para garantir mais segurança pública, saúde, educação e outras melhorias ao nosso Mato Grosso do Sul”, frisou Coronel David.

Voz do povo

A pesquisa do Instituto Ranking foi realizada entre os dias 11 e 21 de agosto de 2019, em 20 municípios do MS com 2.400 entrevistados na faixa etária de 16 anos ou mais, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Aquidauana, Sidrolândia, Paranaíba, Maracaju, Coxim, Amambai, Rio Brilhante, Caarapó, Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Miranda, Ivinhema e Aparecida do Tabuado.

Deputado atuante

Deputado estadual pelo partido do Presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), Coronel David foi eleito em 2018 com 45.903 votos. Além de atuar na fiscalização dos atos do Executivo Estadual, criar leis relevantes à sociedade, o parlamentar desempenha diversas funções importantes, entre elas a de Presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social, Vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar, Membro da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Coordenador da Frente Parlamentar de Segurança Pública de Fronteira e Sistema Penitenciário (FPSPFP) e Membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.