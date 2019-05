Pedágio Solidário será neste domingo em frente ao Parque das Nações

O Pedágio Solidário da Campanha de Agasalho está de volta em sua terceira edição. Será neste domingo, dia 26 de maio, às 9 horas, na Av. Afonso Pena, em frente ao Parque das Nações Indígenas. Realizado pelo Tribunal de Justiça, por meio do Pacijus, o evento conta com a ajuda de parceiros.

Para quem estiver interessado, serão arrecadados agasalhos, cobertores e roupas, todos em bom estado, para que depois sejam distribuídos para quem precisa. A ação é realizada pelo Tribunal de Justiça em parceria com o Cartório do 5º Ofício, Moto Clube Abutres, Clube das Luluzinhas MS, Cartório Catizane, Lions Clube, TRE-MS, Justiça Federal de MS e Mécari Distribuidora.

As temperaturas estão diminuindo na Capital e pensando nisso o Pedágio Solidário criou esta forma mais fácil de ajudar, então não deixe de passar nesta ação no domingo de manhã e aquecer o inverno de quem precisa.

A Campanha do Agasalho 2019 continuará normal até o dia 30 de julho e fica nos seguintes postos de arrecadação:

– Secretaria de Comunicação do TJMS (Parque dos Poderes), com Marta Lopes;

– Núcleo de Informática do Fórum (3º andar), com Érick;

– Núcleo de Imprensa do Cijus, com Luciano;

– Assessoria de Políticas de Saúde do TRE/MS;

– Seção de Benefícios e Assistência Social (SUBS) da Justiça Federal/MS;

– JFMS Sede – Seção de benefícios, com Suzana ou Luiz;

– Juizado Especial Federal, com a Rosane;

– Justiça Federal – Turma Recursal, com Danilo.

Os interessados em colaborar com a Campanha podem obter mais informações no site do TJMS pelo link http://www.tjms.jus.br/pacijus2019/.

